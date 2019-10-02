少男腳踏兩條船嘿咻 前案獲緩刑這案逃不了

2019-10-02 07:23 聯合報 記者 聯合報 記者 白錫鏗 ╱即時報導



青年「阿升」3年前同時與15歲少女「小春」、14歲「小秋」交往，與「小春」嘿咻，被彰化地院判刑4月，緩刑2年；同年8月間與「小秋」嘿咻，台中高分院方法官以他已與被害人家屬達成和解，依妨害性自主罪將他判刑6月，得易服社會勞動。可上訴。

判決書指出，「阿升」於2016年11月間透過友人結識少女「小秋」， 並進而交往，明知少女性自主能力及判斷能力均尚未成熟，即於2017 年8月間，在他彰化縣住處房間內，在未違反對方意願下，兩人發生性關係。經「小秋」的媽媽提起告訴。

二審查出，「阿升」傳送內容為，「真的雖小懷孕了也不是沒辦法養」、「都開始打算未來了」、「這樣講還是有安全措施」、「欸欸欸等等，我會說第一次發生是16過後16歲以後是幾號」、「那我說16後沒啥辦法吧」的簡訊對話內容，足認犯案明確。

合議庭審酌，「阿升」於本案案發同年1月間，亦曾與未成年少女「小春」為性交行為之犯行，經彰化地院判刑4月，緩刑2年。犯後又再與少女「小秋」嘿咻，利用少女女涉世未深，對性行為尚未有健全認知而對之為性交行為，影響少女身心健全成長。