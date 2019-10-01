百萬薪主管妄想1屋2妻 挨告判賠這麼多

2019-10-01 21:47 聯合報 記者 聯合報 記者 林伯驊 ╱即時報導



年收破百萬的科技廠主管陳姓男子，被控與下屬曾姓人妻有染，陳還想3人同住一個屋簷下，要求自己妻子及曾女簽下「三方共同生活協議書」，未如願還慘被曾女丈夫提告。陳雖獲判無罪，但另遭民事求償80萬元，一審判他應賠18萬；上訴後，高雄高分院認為應多賠22萬，共40萬元，全案確定。

判決指出，陳姓男子（45歲）在某科技公司上班，前年年薪123多萬元，王姓男子（62歲）曾任職貿易公司，現自由業、月薪約1萬1000元。

曾女前夫王姓男子提告主張，陳姓主管明知下屬曾女已婚，卻仍發生婚外情，更長期和誘她脫離家庭同居，陳還稱可提供住處及願意照顧一輩子，2016年陳要求簽下「三方共同生活協議書」，曾女因遲疑還沒搬過去住；同年爆發曾女被陳妻毆打，才讓整件事曝光。

王姓男子強調，因陳姓男子長期引誘，前妻才萌生離婚、脫離原本家庭念頭，導致夫妻感情惡化離婚收場；王說精神上受創極深，陳也從沒表達歉意，應賠精神慰撫金80萬元。

陳姓主管辯稱，曾女與王姓前夫的婚姻早有破綻，加上曾女離婚後又另跟別人結婚，顯見他們的婚姻破裂，跟簽訂協議等事情無關。

一審法官依刑事判決內容，認定曾女早想離婚、分居，跟陳姓主管引誘無關，不過，陳明知曾女有家庭仍然發生婚外情，陳也確實勸過曾女離婚、還簽協議書，此行為仍然侵害王姓男子配偶權，判陳應賠18萬元。