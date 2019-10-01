行政執行署嘉義分署舉辦拍賣會 主打毛小孩商品

2019-10-01 21:08 聯合報 記者 聯合報 記者 李承穎 ╱即時報導



法務部行政執行署嘉義分署今天下午舉辦｢123全國聯合拍賣日」，這次主打寵物生活用品，有各式各樣不沾沙貓廁所、袋鼯別墅、寵物發呆亭、各式運輪籠、太空包、提包和寵物床等，全都是未拆封新品，以半價變賣或是低價拍賣給民眾，吸引大批人潮前來搶購。

嘉義分署指出，這次的寵物用品來自嘉義市的「聯邦寵物店」，負責人姜姓男子積欠營業所得稅和員工勞健保費，高達500多萬，因此查封公司的各項用品，姜男自稱今年開始營業困難，還欠下廠商大筆貨款和房租，所有分店都已倒閉，若未來有隱匿財產等情事，分署不排除採取管收等強制處分。

「半價變賣新品喔，快來買給毛小孩！」禮股書記官陳威霖今天在現場當起「叫賣哥」，詳細介紹寵物商品的用途，還當場將寵物牽繩展開，當場就有民眾聽得入神，直接購買。

分署指出，拍賣的物品還有包括大（小）型貨車、朋馳轎車、及其他小轎車等，另外還有面膜、乳液、化妝水、光陽機車引擎機油和機車空氣濾淨器等商品，還有上市的股票等，不動產則有嘉義縣市30筆、雲林縣28筆共58筆土地及房屋。

嘉義分署經過一下午的拍賣，不動產賣得新台幣443萬5千元，動產部分則有13萬1151元，合計456萬6515元。

嘉義分署本次也增加由署內感恩社，發起同仁提供二手物品的變賣活動，所得作為救助關懷弱勢義務人的基金，協助這些受經濟困窘義務人早日自立更生。