八仙塵爆家屬國賠求償1.2億 法院駁回：偶發獨立事件

2019-10-01 19:09 聯合報 記者 聯合報 記者 蕭雅娟 ╱即時報導



4年前八仙塵爆造成重大傷亡，罹難者家屬蘇進法等16人，對交通部觀光局、新北市政府、內政部消防署提出國賠，金額共計1億2千萬元。士林地方法院今宣判，觀光局、新北市政府公務員雖有怠忽職守，但八仙塵爆是偶發的獨立事件，又是人為疏失肇事，難認有因果關係，消防署則未怠忽職守，駁回蘇等人請求。

原告主張，交通部觀光局核發八仙樂園觀光旅遊執照，公務員至八仙實施定期、不定期檢查，公務員怠於觀光遊樂業管理規則，命八仙樂園停業。新北市政府公務員未發現八仙樂園擅自擴大營業至31.5公頃，且導覽圖遊樂設施1項，其中8項包括「快樂大堡礁」在內的設施，未取得使用執照，未經核准使用，怠於執行嘟係計畫法、建築法、觀光遊樂管理條例，勒令拆除八仙快樂大堡礁，限期改善急救系統。消防署公務員對粉塵易燃有所遇見，怠於消防法第14條規定公告「噴放（灑）可燃性微細粉末行為」，易致火災，認為有所過失。

16名原告皆是罹患者家屬，楊等四人請求被告分別給付1千2百萬，其餘蘇等人請求分別給付6百萬，共計請求1億2千萬元。

法院認為，八仙塵爆是全球首例「戶外塵爆」事故，塵爆是因為人為疏失噴灑過量色粉，未將色粉與熱源適切隔離所致，觀光局和新北市政府公務員怠忽規定，沒有命八仙樂園停業、勒令拆除和停用、限期改善、未經複檢合格前不得使用等;消防署則無預見陳報發生可能性，難認有過失而怠於執行職務。

法院指出，塵爆發生地點快樂大堡礁，屬於水域遊樂設施，通常使用狀態「必須注水」，噴灑可燃性的細微粉末，須和空氣混合致一定可燃性濃度，碰到熱源才會爆炸，但快樂大堡礁僅提供游泳、戲水，陸地空間有限，實在是無法舉行大型活動彩色派對，無發生塵爆可能。