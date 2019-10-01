執行署全國拍賣 二手瑪莎拉蒂80萬拍出

2019-10-01 19:07 聯合報 記者 聯合報 記者 王聖藜 ╱即時報導



法務部行政執行署全國分署今天舉辦「一二三聯合拍賣」，拍賣物包括土地、建物及生鮮賣場，另有瑪莎拉蒂、Benz及BMW等名車，高爾夫球球具，總計拍定金額6628萬元挹注國庫。

不動產拍定金額為5578萬餘元，其中，桃園分署拍賣位於桃園市中壢區土地，拍定金額1700萬餘元最高，高雄分署拍賣高雄市三民區的土地及建物，拍定金額1457萬餘元。

動產部分拍定金額為1050萬元，藝人李蒨蓉丈夫公司的高爾夫球球具2組，由台北分署以9萬1000元拍定。

台南分署協助台南地檢署拍賣的名車瑪莎拉蒂、Benz及BMW，也分別以80萬元、130萬元、57萬元拍定。