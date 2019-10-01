藝人丁小芹賣假包 二審判2年6月不緩刑

2019-10-01 18:37 中央社 新北1日電



藝人丁小芹涉嫌賣假名牌包、收款不出貨，一審新北地方法院依加重詐欺罪判刑3年6月，丁小芹上訴並坦承犯行，二審智慧財產法院今天判處丁小芹2年6月，不予緩刑，可上訴。

丁小芹涉嫌在拍賣平台，販售宣稱附有正品保證書的名牌精品，但有不少買家控訴收到假貨、二手貨，甚至付款後沒收到貨，新北地檢署依照詐欺、違反商標法等罪嫌將丁女起訴。

一審新北地院開庭時，丁小芹否認犯罪；新北地院基於丁女向父母借用金融帳戶供買家匯款等事證，認定丁女就是拍賣平台的實際使用人，共詐得新台幣17萬餘元，且因丁女先前就曾賣假貨詐騙被判刑，因此重判她3年6月。

丁小芹上訴，二審智財法院開庭時，丁小芹坦承犯行，自稱家境困難，還得在家具行打工扶養父母，希望法院給緩刑。她並在9月24日召開記者會，說明絕大部分被害人都已賠償；商標權人則和解1家，另2家則不回應，她已知錯。

二審智財法院考量，丁小芹犯行是觸犯刑法利用網路對公眾散布詐欺取財罪、商標法利用網路販賣仿冒商標商品罪，從重依刑法利用網路對公眾散布詐欺取財罪論罪。

不過，考量她已知悔悟，且現今需獨力負擔家計，因此予以減刑，今天判處丁小芹2年6月，但因丁女不符合緩刑要件，不予緩刑。全案仍可上訴。