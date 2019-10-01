關心自摔騎士竟遇上惡煞 施暴者認錯賠錢獲宣告緩刑

2019-10-01 18:35 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瑞杰 ╱即時報導



基隆市劉姓男子騎機車自摔，要求停車關心的邱男賠償9500元修車費遭拒，與蔡姓、張姓男子和另一名少年押走邱，加以凌虐再逼簽下賠償同意書被起訴。3男向法官認錯，劉、蔡被依恐嚇取財未遂罪判刑5月，因與被害人和解，緩刑2年。張判刑3月，但因未完成履行和解條件，未獲宣告緩刑。同案少年另由少年法庭審理。

判決指出，劉男今年5月3日騎蔡男的機車，在超越林女機車時自摔。騎在劉後方的邱男為林女前男友，兩人停車關切，劉說不需報警。邱留電話給劉，告知若需幫忙可聯絡，不久劉打電話要求邱賠償修車費，邱拒絕並拒接劉來電。

雙方事後到八斗子分駐所洽談善後，沒有共識。邱在凌晨離開分駐所後，被劉等四人押上車，載到一處地下室以鋁棒、木棒毆打，並逼邱簽字同意賠償。

基隆地院審理時，劉、蔡、張三人都向法官認罪，爭取緩刑。劉還說，還在讀大學，希望從輕量刑，早日回歸社會。邱男也表示，如果三人依照調解條件履行，願意原諒他們，並同意法院給予緩刑宣告。