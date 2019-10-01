柯以柔離婚成功 法院依兩項重大事判離婚柯獲賠40萬

2019-10-01 17:53 聯合報 記者 聯合報 記者 蕭雅娟 ╱即時報導



女藝人柯以柔和廚師老公郭宗坤的離婚官司纏訟1年多，今（1日）下午士林地方法院判准離婚，柯以柔獲賠償40萬元。聯合報系資料照片／記者蕭雅娟攝影 分享 facebook 女藝人柯以柔和廚師老公郭宗坤，離婚官司纏訟1年多，今日下午士林地方法院判准離婚，認為郭宗坤曾和女員工出國，又可能共處一室，有兩項重大事由，有責性較高，得賠償柯40萬元。

柯以柔因老公郭宗坤爆發桃色風波，向法院訴請離婚。法官認為，郭宗坤和女員工曾一起出國，且可能曾同住一處房屋，在客觀條件下，此兩事件已是夫妻關係的重大是由，傷害已經造成，無法維持夫妻關係，兩人無法在一起，因此判准離婚。

法院審理時，本報記者曾至法院作證，證述曾有拍到郭和女員工出國，事證明確，後來記者又到郭的餐廳外等候，有看到郭前往女員工的公寓住所，當時已是深夜，郭走近樓梯間後，整棟公寓還是只有女員工住所亮著燈。

法院認為證人證述，在深夜時分，郭宗坤和女員工前後進入公寓，僅有此一處所有著聲音、燈光，郭宗坤可能和女員工共處在同一個處所，認為這是重大事由，郭宗坤有責性較高，依法判准離婚，郭需賠償40萬元。

雙方離婚官司纏訟1年多，早在1年前，法院就已暫時處分，雙方對於在週未探視、接送小孩達成共識。柯以柔在今年7月曾受訪指出，目前在家工作，小孩都就讀小學，平時需監督課業，電商模式比較能兼顧家庭和小孩，雙方互動也僅止於「交接」孩子的時間。