女調查官和少東情變惹官司 她告對方恐嚇反被求償5百萬

2019-10-01 15:46 聯合報 記者 聯合報 記者 林孟潔 ╱即時報導



女調查官林彥慧多年前和貿易商少東許逸宏交往，兩人分手後衍生多起官司，她事後告許男恐嚇、強制等罪，許男被檢方起訴；雙方最後以300萬元和解，未料她再對許父開的公司提起民事訴訟，許男認為她違反和解書約定，也提民事訴訟向她要求返還300萬元和解金，另請求賠償500萬元違約金，台北地方法院認為許男請求無理由，判許男敗訴，林女免賠，可上訴。

許男提告主張，兩人2005年交往成為男女朋友，初期感情搵定，但2年後兩人發生衝突，林女對他提告恐嚇、傷害、妨害自由等罪嫌，檢方依恐嚇取財、強制罪嫌起訴；法院審理時，雙方以300萬元達成和解，也簽下和解書，內容約定林女不得再對他提起刑民事訴訟，否則要返還和解金，並支付1000萬元賠償金。

許男指出，林女2008年卻對他父親開的龍爵公司提告求償返還不當得利，也對他提告請求返還借款，認為林女已經違反和解書約定，要求林女返還300萬元和解金，並酌減求償500萬元違約金。

林女抗辯，許父、龍爵公司並非和解書的當事人，她提告要求返還不當得利，與和解書內容沒有關係，並沒有違約問題；另對許男提告返還借款，是因為許男先對她自訴侵占等，她清查賬目後才發現許男有欠她錢，此事與和解書標的不同。