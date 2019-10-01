厭食女住院遭強帶離院病死 長輩被起訴遺棄

2019-10-01 15:36 聯合報 記者 聯合報 記者 賴佩璇 ╱即時報導



北市一名離家10餘年的34歲女子，因患厭食症送醫治療，去年4月中旬兩度被同住的50多歲劉姓男子帶離醫院，不久即病死在萬華區住處。劉男當時打電話叫救護車後人旋即消失，因此遭通緝。台北地檢署認為兩人為家長與家屬關係，劉男明知女子患病無自救能力，卻未盡照顧女子之責導致死亡，今依遺棄致死罪將他起訴。

檢警調查，去年4月中旬，1名34歲女子因厭食症血糖過低而意識不清，住進北市聯合醫院和平院區治療，她住院當天就被劉男以她想出院為由，帶回2人住處照顧。醫護人員以女子病況不佳，建議讓女子留院觀察，但被劉男拒絕，堅持將女子帶回萬華區住處。

隔天，女子身體狀況轉劣，再度就醫，劉男卻又堅持辦理離院手續，簽署同意書後將女子帶回住處。第三天，劉男發現女子在住處失去呼吸心跳，再打電話叫救護車，但女子因厭食症導致進食時發生吸入性肺炎，不幸病故。

檢警認定女子死因與厭食症有關，同住的劉男明知女子病重無自救能力，卻拒絕醫護治療，執意將女子帶回住處，卻未善盡照顧她之責，導致女子死亡，涉嫌遺棄致死罪，將劉男送辦。但劉男屢傳不到，發布通緝。

檢方傳喚女子家屬，家屬證稱，女子離家10多年，與家人並無聯絡，不知她與劉男同住，對於死因沒意見，也不願意提告。劉男則供稱，他已照顧女子10多年，兩人並非男女朋友，僅是長輩照顧晚輩關係，當時是女子要求返家，不想留在醫院。

檢方傳喚護理師及女子生前病歷，查出劉男強行要將女子帶走前，醫護人員均以女子血糖過低，建議留院觀察，且離院時女子毫無意識，需要人攙扶才能離去，無法順利表達意願。