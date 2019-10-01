影／掏空太電15億元 前副董事長繆竹怡緝捕歸案

2019-10-01 15:26 聯合報系攝影中心 記者 聯合報系攝影中心 記者 陳嘉寧 ╱即時報導



掏空太平洋光電公司15億餘元的前太電副董事長繆竹怡，遭判刑4年4個月確定，發監執行前潛逃出國3年餘，上個月被菲律賓移民局攔截，經調查局協調菲方，於1日將繆竹怡押解回國。繆竹怡下機後隨即被調查官上銬，押解至台北地檢署歸案。

調查局表示，太電公司前副董事長繆竹怡於87年至90年間，掏空公司資產達新台幣15億5000萬元，涉背信及違反商業會計法等罪，經調查局台北市調查處追查並移送台北地檢署起訴。

最高法院於106年8月31日駁回繆竹怡上訴，全案判處有期徒刑4年4個月定讞。不過繆竹怡105年4月13日搭機出境前往香港，滯留大陸及香港等地，始終未到案執行，台北地檢署於106年10月23日發布通緝，調查局專案小組展開追緝。

繆竹怡於9月30日從菲律賓馬尼拉機場準備入境菲律賓，被菲律賓移民局官員攔截逮捕並留置，調查局專案小組獲悉後與菲方協調，菲方同意調查局將繆竹怡押解回台，並於10月1日上午搭乘中華航空公司CI-702班機離開馬尼拉，下午1時20分抵達桃園機場。