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南方澳斷橋壓住漁船 海軍艦船拖出一艘

大陸百艘漁船「圍攻」金門漁場 海巡佈網逮1船6人

2019-10-01 15:15聯合報 記者蔡家蓁╱即時報導

大陸漁船又來了！金馬澎分署第十二巡防區今天表示，昨日適逢農曆初二大潮，又受「米塔」颱風外圍環流影響，金門海域刮起7至8級風浪，再度引來近百艘大陸漁船，在金門北碇、翟山、大膽島至猛虎嶼等3大漁場外海集結伺機越界捕魚，金馬澎分署第十二巡防區出動多艘艦艇展開防堵，佈下天羅地網，昨晚在猛虎嶼海域查扣越界作業陸船「龍孚平0000」1艘6人，全案依「兩岸人民關係條例」處理，船長可能遭開罰新臺幣30萬元。

金門海巡隊表示，昨日午後，金門海面風浪轉趨惡劣，金馬澎分署第十二巡防區雷達發現來自大陸泉州、晉江及漳州的漁船又開始在金門北碇、翟山、大膽島至猛虎嶼等3大漁場外海集結，立即通報海巡隊及岸巡隊出動1艦6艇及2組特勤幹員，由金門海巡隊長張宏裕帶隊指揮佈防，3000噸級的高雄艦搭配金門隊1艘百噸艇及1艘35噸艇在西南海域，也就是翟山、大膽、猛虎嶼到復興嶼等地防守。

另從台南及高雄海巡隊前來支援的2艘百噸艇則部署在北碇島到田埔一帶海域，同時第九岸巡隊也出動了2艘多功能巡緝艇，負責防守檳榔嶼至古寧頭海域，金門地區海巡艦艇幾乎傾巢而出，在金門三大漁場拉起一道防線，有效防堵船團入侵;但在入夜之後晚間7時許，在大膽外海的船團開始化整為零，從大膽及猛虎嶼兩側航道強行闖入猛虎嶼海域作業，巡防艇及特勤幹員立即進行攔截、登檢，順利查扣「龍浮平0000」1艘6人及10件漁網。

金門海巡隊表示，查扣的「龍」船來自大陸龍海市，噸位約50餘噸，6名船員依「兩岸人民關係條例」留置調查中，船長可能面臨至少新臺幣30萬元起跳的罰款及網具全數沒入之處分。

近百艘大陸漁船昨又聚集在金門北碇、翟山、大膽島至猛虎嶼等3大漁場外，金馬澎分署第...
近百艘大陸漁船昨又聚集在金門北碇、翟山、大膽島至猛虎嶼等3大漁場外，金馬澎分署第十二巡防區出動多艘艦艇展開防堵，並以強大水柱噴水驅離。圖／金門海巡隊提供
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近百艘大陸漁船昨又聚集在金門北碇、翟山、大膽島至猛虎嶼等3大漁場外，伺機越界捕魚...
近百艘大陸漁船昨又聚集在金門北碇、翟山、大膽島至猛虎嶼等3大漁場外，伺機越界捕魚，金馬澎分署第十二巡防區出動多艘艦艇展開防堵，查扣越界作業陸船「龍孚平0000」1艘6人。圖／金門海巡隊提供
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