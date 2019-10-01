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南方澳斷橋壓住漁船 海軍艦船拖出一艘

騎車開車導航可以嗎？警：手持、手滑就違規

2019-10-01 15:14聯合報 記者林敬家╱即時報導

在通訊軟體上最近瘋傳一則LINE訊息，內容指稱10月1號開始， 汽機車行進車等停紅綠燈時，駕駛只要拿出來看就會罰1千元、汽機車駕駛抽菸菸蒂一落地就要罰4500元，但警方指出，汽機車駕駛手持手機使用確實違規，但訊息的實施時間點和罰金有誤。

LINE訊息內容為「1、汽機車不管是在行進間或是停紅綠燈時，只要拿出手機-有打沒打，只是看看而已，只要拿出來就會開罰單，一次1000元，要打手機請停靠路邊再打。 2、汽、機車只要抽菸（只要有點燃）就開罰600元，要是菸蒂一落地罰4500元，以上10月1號開始實施。請注意！」

不少民眾將訊息分享到群組，紛紛詢問消息真假，擔心受罰，警方指出，「開車、停紅燈時看手機開罰」、「汽、機車抽菸就開罰」早在2013年、2015年就開始實施，這幾年一到10月左右，這則似是而非的假消息又開始流傳。

彰化縣警局交通隊組長汪振豪說，依照「道路交通管理處罰條例」，汽車駕駛人在行駛道路時，手持手機、平板、電腦進行撥接、通話等，可處3千元罰鍰、機車駕駛人則處1千元罰鍰，等停紅綠燈也屬於行駛道路的範圍，民眾騎車開車時若手持手機看導航、講電話都屬違規，若在汽機車上將手機架設使用，手滑動或點選螢幕動作，也影響駕駛安全，同樣會受罰。

另依據道路交通管理處罰條例規定，汽、機車駕駛人行駛於道路，手持香菸、吸食、點燃香菸，致影響他人行車安全行為者，可處 600 元罰鍰，汪振豪表示，警方處罰重點在於旁邊有人，並影響他人行車安全才罰，若民眾抽菸或隨手丟棄菸蒂，經舉證主管機關也可能依廢棄物清理法、菸害防制法開罰。

LINE最近瘋傳一則「開車、停紅燈時看手機開罰」、「汽、機車抽菸就開罰」錯誤資訊...
LINE最近瘋傳一則「開車、停紅燈時看手機開罰」、「汽、機車抽菸就開罰」錯誤資訊。記者林敬家／翻攝
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