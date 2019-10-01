謝啟大姊妹爭訟 和李登輝夫人曾文惠有關

2019-10-01 15:04 聯合報 記者 聯合報 記者 王宏舜 ╱即時報導



前新黨籍立法委員謝啟大，2002年間和前總統李登輝夫人曾文惠互告誹謗、誣告罪，曾文惠並提刑事附帶民事告訴，求償名譽損失1億元；謝啟大誹謗罪遭判刑3月定讞。謝啟大為避免父親贈與的房地遭強制執行，胞妹謝啟國建議將房地設定抵押權，事後姊妹卻因房產而鬧上法院。謝啟大提塗銷抵押權登記訴訟，台北地院確認不動產上設定所示最高限額抵押權所擔保的債權不存在，謝啟國應予塗銷；高等法院今再判謝啟國應給付謝啟大12萬4698股玉山金控股票、220萬元，而謝啟大要付謝啟國36萬餘元。

2000年3月總統大選甫結束，謝啟大和前立委馮滬祥、前僑務委員戴錡指控曾文惠帶大批美鈔赴美，三人遭曾文惠控告誹謗；其中謝婦遭判刑3月，得易科罰金，她因在中國大陸未歸遭通緝，不願繳錢了事，堅持入監服刑。

謝啟大主張，她所有的信義路房地2004年間設定最高限額500萬元的抵押權給謝啟國，是約定而為「虛偽設定」，應屬無效，得依民法規定請求謝啟國塗銷抵押權登記。

另外，謝啟大也指控，前夫周鵬程1994年購買3萬6000股玉山銀行股票、送給她，但沒轉至她名下，後來股票歷年無償配發的股票和現金股利都由謝啟國代她收取、保管，她也請求謝啟國返還股票、股利。再者，她稱謝啟國以她所有的新竹市中山路房地設定抵押權，貸得180萬元，之後冒領170萬元，因此請謝啟國如數返還，且指控謝啟國藉由持有她的存摺、提款卡的機會，盜領38萬元。

謝啟國則說，姊妹原本感情融洽，謝啟大經常向她周轉資金，雙方便約定把房地設定抵押權給她，作抵押權存續期間陸續發生借款債權的擔保，對於股票爭議，謝啟國也說她合法獲贈股票，沒有還股、還利的義務。

謝啟國說，從2004年9月6日起至2013年10月7日止，每月借款3萬1千元給胞姊，共借款332萬餘元。她另於2002年至2010年間為謝啟大，墊付保險費21萬3471元，又分別在2003年、2005年間借款5萬5千元、10萬元給胞姊，請求返還369萬餘元。

北院認定房地上設定抵押權所擔保的債權不存在，准許塗銷抵押權登記；不過謝啟大請求將登記在謝啟國名下的9萬9451股玉山金控股票、股利返還部分，因周鵬程已證述授權將股票自名下移轉給男子吳繼世，吳2009年6月25日贈與謝啟國，此部分駁回。

雙方皆上訴。高院認為謝啟大請求謝啟國塗銷系爭抵押權登記部分為有理由，請求謝啟國返還股票和歷年分配股利、股息部分也有理，因為周鵬程已經將股票的權利讓與謝啟大。

而謝啟國以信義路房地、新竹房地分別向玉山銀行貸款，共領取670萬元，卻只將其中500萬元交給謝啟大，所以謝啟大可請求謝啟國給付170萬元本息；但謝啟大主張遭盜領38萬存款部分則無據。