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連千毅再遭聯合稽查 蘭庭國際拆招牌停業

2019-10-01 14:04聯合報 記者林伯驊╱即時報導

「高雄直播主之亂」連千毅上周一遭高雄地院裁定羈押禁見，警方再展整頓決心，上月25日運用「第三方警政」策略，結合高雄市政府經發局、工務局等單位直搗連位於左營區「蘭庭國際」聯合稽查，除再度查扣疑仿冒皮包、手錶等精品，也發現建物違建，使蘭庭公司公告暫停營業，並自行拆除招牌。

位於左營區華夏路的蘭庭國際公司，曾有網紅前往開箱直擊，內部共5層樓，1樓為「賓馬王高雄旗艦館」，2樓為會議中心，3樓交誼大廳，4樓主管室及直播室，5樓為管理中心；連親自介紹裡面擺滿販售的手錶精品、牛樟芝保健食品，更不乏藝品，還有泡茶、KTV視聽設備。

左營警分局今天指出，連千毅與寵物店直播主鄭又仁引發一連串街頭大亂鬥，上月25日上午10點多，市警局結合經發局、工務局、衛生局、消防局、違章建築理大隊等稽查人員及保二總隊，前往蘭庭國際公司聯合稽查，透過橫向聯繫擴大打擊犯罪、斬斷犯罪金源，達到壓制犯罪，展現除暴決心。

稽查人員當天在現場再度查扣疑似仿冒國際精品皮包、皮帶、手錶、眼鏡、鏈子等商品，將由保二總隊全數扣回鑑定釐清，同時發現保健食品、保養品等渉有違反衛生法規之嫌，將釐清該商品有無觸法；此外，蘭庭公司建築物有多處擅自增建，工務局將針對該違法增建部分，依法裁處。

警方指出，業者已於9月25日公告暫停營業，同月28日自行拆除招牌，並向經發局申請公司解散。警也強調「將持續運用『刑罰與行政並行』手段，徹底瓦解該不法公司，以達到向上溯源、向下刨根、斷絕金援，瓦解聚合組織，展現市政一體及中央地方合作，打造安居樂業的宜居城市」。

外觀標示知名品牌的行李箱。記者林伯驊／翻攝
外觀標示知名品牌的行李箱。記者林伯驊／翻攝
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高市警方「第三方警政」策略結合市府各局處前往稽查。記者林伯驊／翻攝
高市警方「第三方警政」策略結合市府各局處前往稽查。記者林伯驊／翻攝
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業者自行拆除招牌。記者林伯驊／翻攝
業者自行拆除招牌。記者林伯驊／翻攝
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蘭庭國際公司目前已暫停營業。記者林伯驊／翻攝
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蘭庭公司內陳列手錶精品。記者林伯驊／翻攝
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蘭庭公司內部擺放保健食品。記者林伯驊／翻攝
蘭庭公司內部擺放保健食品。記者林伯驊／翻攝
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連千毅位於左營區蘭庭國際公司遭聯合稽查。記者林伯驊／翻攝
連千毅位於左營區蘭庭國際公司遭聯合稽查。記者林伯驊／翻攝
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