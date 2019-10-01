陳菊再告「輔韓女將」許淑華 創府級官員提告紀錄

2019-10-01 13:01 聯合報 記者 聯合報 記者 王聖藜 ╱即時報導



總統府秘書長陳菊認為國民黨籍立委許淑華、曾銘宗、高雄市議員陳麗娜在立法院舉行記者會，質疑高雄市政府前秘書長李瑞倉修改氣爆捐款要點，致善款成為她的「小金庫」所言不實，今天委任律師向台北地檢署遞狀控告許淑華3人刑事誹謗罪。

陳菊委任律師游琦俊說，許淑華等人是以召開記者會方式用言詞而非以文字、圖畫傳述不實訊息，涉及普通誹謗而非加重誹謗，已向檢方遞狀，檢察官受理後，依法分案偵辦。

陳菊在高雄市長任內爭議不少，被多位名人批判，她先後對立委費鴻泰、藝人張俐敏，名嘴吳子嘉、張友驊、謝寒冰5人提自訴，自訴費鴻泰一審敗訴，上訴二審中，如今，再控告因輔選高雄市長韓國瑜被稱為「神力女超人」的許淑華、曾銘宗、陳麗娜3人，創下總統府官員的提告紀錄。

許淑華、曾銘宗、陳麗娜等國民黨團民意代表，上月3日在立法院以「李瑞倉黑手深入，高雄氣爆善款成陳菊小金庫？」為標題開記者會，質疑有善款被挪用於電話費、網路費、購買電腦相機設備。

記者會中，許淑華質疑李瑞倉修改氣爆捐款要點，將「行政費用，以本專戶總收入計算不超過千分之一為上限」，修改為「其他經本委員會審核通過之必要費用」，懷疑李瑞倉將黑手深入善款，善款成為陳菊的小金庫。

許淑華當時說，氣爆捐款非指定用途計畫有16個局處，一共提了55案，經高雄市議員調查，有都發局挪用善款支付處室電話費及主管行動電話費、網路費，支付空汙費，甚至消防局也用來汰換破舊桌椅，善款使用已違反「公益勸募條例」等。