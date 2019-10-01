藝人丁小芹賣假包 坦言「錯了」仍判2年半

2019-10-01 12:49 聯合報 記者 聯合報 記者 陳俊智 ╱即時報導



藝人丁小芹涉嫌賣假名牌，收款又不出貨，被多名買家控訴詐欺。她一審辯稱自己也是受害人，否認犯罪，被新北地院依加重詐欺罪判刑3年6月，上訴二審智財法院時才承認「知道錯了」，今天被改判2年6月。全案仍可上訴。

丁小芹從2015年8月起，在旋轉拍賣、蝦皮拍賣販賣FENDI、CHANEL、STELLA McCARTNEY等名牌手提包、鞋子，以及衣服、導入儀、化妝箱、修容盤等商品，事後陸續被控賣假貨和不出貨，被12名買家聯合控訴。

丁小芹在名牌精品商品訊息還打出「9成新、保卡、保證書、紙袋全齊」、「此精品區由法國、荷蘭、義大利帶回的精品，有全新或二手商品會註明清楚」、「附防塵套、品牌卡、紙袋、紙盒，收據則是刷卡紀錄（正品，非誠勿擾）」等訊息。

有3名買家分別以7500元至4萬元金額購買後，懷疑是假貨，自行送原廠鑑定，確認是仿冒品，要求丁小芹退款；另有9名買家花了800多元到3萬多元購買全新的化妝品、衣服等物品後，卻收到的已使用過的二手貨，甚至匯款卻沒收到商品。