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太電案判刑4年4月 前副董事長繆竹怡逃亡今歸案

2019-10-01 12:17聯合報 記者賴佩璇╱即時報導

太平洋電線電纜公司前、後任董事長孫道存、仝清筠及前副總兼財務長胡洪九、仝的秘書黃靜琳、前副董事長繆竹怡等5人，均因太電掏空案被判刑定讞。孫、胡已入監服刑，但繆在最高法院審理期間潛逃出境，歷經兩年逃亡，調查局今押解他回台，解送台北地檢署歸案。

2004年間，檢方起訴太電遭掏空200億元案，歷審皆認定胡洪九未經董事會同意並違反政府禁令，在中、港等地成立太豐行等多家子公司，進行「假買賣、真掏空」；而孫道存配合隱瞞董事會、草率簽署文件，使胡順利掏空太電資產。

繆竹怡自1991年7月至1992年9月間，擔任太電副董事長兼總經理，負責公司業務決策及財務、人事等事務監督工作，卻利用他掌控的私人企業與公司進行虛偽交易，虛灌營收，損及公司利益，一審被依背信罪判刑6年，二審改判4年4月，最高法院駁回繆上訴定讞。

此案包括孫道存在內共5名被告，分別被最高法院判刑1年6月至14年6月不等，除被判刑4年4月定讞的繆竹怡，在法院審理期間即出境未到外，其餘4人均已如期報到，仝清筠、黃靜琳，都可以易科罰金，兩人已到北檢執行科繳交罰金。

之後，最高法院通知最高檢察署啟動防逃機制，北檢請檢察事務官聯繫被告，並監控胡、孫等人行蹤，但繆行蹤成謎，直至調閱出入境紀錄，才知他早在法院審理期間就搭機出國。

檢調發現，繆在2016年4月13日即搭機出境前往香港，在中國大陸及香港兩地滯留未歸，北檢於2017年10月23日對其發布通緝，調查局專案小組成員即積極展開追緝。

上月30日，繆入境菲律賓馬尼拉機場時遭菲國移民局官員攔截逮捕並留置調查，調查局人員經與菲方協調後，押解繆搭乘中華航空公司CI702班機，於10月1日中午12時50分抵台，由台北市調查處隨即將他帶回詢問後解送北檢歸案。

掏空孫道存香港

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