波蘭籍高猛水手登台嗨過頭 臨時停留許可證搞丟險滯台

2019-10-01 11:54 聯合報 記者 聯合報 記者 林佩均 ╱即時報導



2名波蘭籍水手搭乘「海上英雄」號船隻到台中港停靠，趁登台空檔赴台中知名一中商圈用餐飲酒，卻將裝有「船員臨時停留許可證」的後背包遺失在台中公園，嚇得跑到派出所向員警比手畫腳，甚至畫大雙手形容背包有「這麼大」；警方在遺失地點周遭地毯式搜索，找回裝有重要文件的背包，2名波蘭籍水手這才露出笑容，並對台灣警察比讚道感謝。

上周六下午2點多，2名高大壯碩的波蘭籍男子急忙走進台中市警局第二分局公園所報案，男子心急地比手畫腳形容，背包遺失在公園，裡面有重要的證件，甚至以雙手比出背包有「這麼大」，希望台灣警方協助找回，否則2人無法登船回國。

警員伍震傑安撫兩人情緒，以英語、手語方式交談，原來2名男子是波蘭籍的遠洋水手，前晚搭乘「海上英雄」號停靠台中港，相約到一中商圈附近吃飯喝酒，再走到台中公園園區散步醒酒，逛著逛著忘了將隨身背包帶走，隔天驚醒跑到派出所求助。

波蘭籍水手表示，背包放有中華民國內政部移民署發布的「船員臨時停留許可證」，等於是他們入出台灣的身分證，離境時需要持證才能登船離開，沒想到因為喝酒散步將證件掉了，就怕滯留在台灣。