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徐耀昌棄土案審19年 4名被告死亡公訴不受理

2019-10-01 11:26聯合報 記者王宏舜╱即時報導

苗栗縣徐耀昌21年前擔任頭份鎮長期間，被控違反縣府明令垃圾場不得引進外縣市棄土、控管核發棄土證明規定，核發棄土證明給棄土仲介業者，仲介再販售給營建業者牟利1千2百多萬元。台北地院依圖利罪判徐9年徒刑，高等法院認為不能因其他被告犯行而認定徐圖利，改判他無罪。本案自2000年繫屬北院審理，至今逾19年，其中有4名被告近年陸續死亡，高等法院判公訴不受理。

檢方起訴時有28名被告，其中許安泉為後龍鎮公所建設科技士，吳其珍是苗栗縣建管跑件業者，兩人一審時分別被依違背職務收受不正利益罪、賄賂罪判刑14年、4年；時任後龍鎮長的黃丙煌、後龍鎮公所秘書魏木祥無罪。本案一審耗時13年，2審也審了6年，結果魏木祥前年1月23日過世，而今年1、5、6月間，許安泉、黃丙煌和吳其珍也接連往生。

1999年台北市調查處接獲檢舉，指台北市政府工務局經辦棄土業務的承辦人，受理工程包商申請開工時，不僅未依規定審核包商出示的棄土證明，還涉嫌收受賄賂，縱容土方業者任意傾倒廢土。由於工程廢土數量龐大，合法的棄土地點又十分有限，不肖包商為降低施工成本，就向幾家棄土場購買棄土證明，再委託同一夥的土方業者違法傾倒，棄土證明售價一夕暴漲。

高院認定，1998、1999年間，棄土場申請條件嚴格，設置不易，有營建廠商為了取得棄土證明送交審核、備查，願意高價購買假證明，衍生出仲介棄土證明交易的不肖業者。這些業者行賄公務員以核准營建工程案棄土資源回收堆置場，或是利用垃圾抗爭問題，以提供覆土名義向鎮公所申請，藉取得公文往返紀錄，再自行以申請人名義，製作假的棄土進場完成證明，充作棄土證明文件，販賣牟利。

高院認為頭份鎮公所雖函覆表示同意業者聲申請備查，但當時確有垃圾場爭議，且頭份鎮公所還函請苗栗縣環保局同意進土覆蓋，縣政府指示依權責辦理後，也在函覆文中註記視需要進土，而非同意棄土，後來台北市政府工務局查詢進土情事時，也據實查覆。高院認為，不能因不肖業者憑藉鎮公所函文與自行製作的假文書，拿來當棄土證明文件對外販賣牟利，就認為頭份鎮公所公務員圖利、配合，改判徐耀昌無罪。

4名往生者中，雖然黃丙煌、魏木祥一審無罪，但因檢察官上訴，高院依法無從予以維持，撤銷而改諭知公訴不受理。

苗栗縣長徐耀昌21年前擔任頭份鎮長期間，捲入棄土弊案，高院8月23日改判他無罪，...
苗栗縣長徐耀昌21年前擔任頭份鎮長期間，捲入棄土弊案，高院8月23日改判他無罪，但同案4名被告自前年起陸續死亡，高等法院諭知公訴不受理。死者包括時任後龍鎮長的黃丙煌，他一審無罪，但高院撤銷，改諭知公訴不受理。圖／聯合報系資料照片
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苗栗縣北市徐耀昌

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