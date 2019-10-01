金錢豹集團工程部副理 向多家廠商索回扣1318萬

2019-10-01 11:16 聯合報 記者 聯合報 記者 白錫鏗 ╱即時報導



金錢豹餐飲集團等擔任工程部副理的洪勝明，負責寶麗金餐飲集團下的「聚品軒婚宴會館」、「寶麗金鑫悅富餐廳-崇德店」裝修工程，涉嫌向多家承攬廠商索取5%至15%回扣，共收取回扣1318萬8000元，經老闆袁昶平發現，向調查局台中市調查處提出檢舉，台中地檢署今天依背信罪將洪勝明起訴。 洪勝明否認背信犯行，辯稱他是鼎盛冷氣行的技術師，不清楚鼎盛冷氣行是否為告訴人首元公司的關係企業，他沒有太大權力，任何事情都是范姓工程處處長所決定，他向廠商所收取的不是回扣，而是工程介紹費，且未曾對廠商施壓或刁難。

洪的律師也辯護稱「得標施作的廠商僅是將利潤撥付一些給洪，感謝洪介紹工作機會。

起訴書指出，洪勝明（52歲）於2004年間開始，受雇於袁昶平所經營的金錢豹餐飲機構，於袁昶平在2015年設立首元投資開發股份有限公司後，仍繼續在該公司旗下的藏格教育集團、金錢豹娛樂集團、及寶麗金餐飲集團等事業體內，擔任工程部副理。

2016年2月間，洪勝明經袁昶平指示與不知情的范姓工程處處長，負責寶麗金集團下的「聚品軒婚宴會館」整修工程時，以收取「工程介紹費」，向承攬廠商收取工程款5%至15%的回扣，損害首元公司的財產及利益。

同年間，洪勝明向施作聚品軒婚宴會館木作裝修工程的慧友室友設計公司黃姓業者索取回扣106萬、向施作天花板木工工程的久德裝潢公司施姓老闆索取回扣198萬餘元、向施作拆除及泥作工程的欣岳工程行趙姓業者索取回扣267萬元。

此外，洪勝明向施作餐廳雜項鐵工的勝霖金屬公司鄒姓業者索取回扣110萬6000、向施作水電工程的金太順企業社洪姓業者索取回扣204萬2000元、向施作鋁窗工程的長明實業社陳姓業者索取回扣41萬元、向施作鍍鈦工程的齊輝金屬有限公司黃姓業者索取回扣391萬元。