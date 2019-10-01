獨／女聖師教唆打死信徒 千萬房產疑犯罪所得遭扣押

2019-10-01 11:07 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宏睿 ╱即時報導



女子林欣月3年前成立社團，推廣「五良美德」，但卻涉嫌教唆信眾打人成傷，甚至在大陸廣西打死女幹部，檢警成立專案小組偵辦，林女上月底遭檢方依涉嫌組織犯罪條例、傷害致死等罪，以有串滅證、反覆實施之虞，向法院聲押獲准；據調查，林女從台灣省政府退休就無收入迄今，卻還在去年間買下彰化透天厝，檢警認為是犯罪所得，上月底向法院聲請扣押，裁定扣押林女名下位於台中、彰化的兩棟房產，以及帳戶內現金40餘萬元。

據調查，林女在2014年7月間以250萬元的價格，在台中市大里區購入公寓，並將同址設為道場，供信眾活動；去年1月間，又在彰化縣埤頭鄉以720萬元的價格，購買一棟透天厝。檢警認為，林女在台灣省政府約聘人員退休後，已無收入，卻有資力購入兩棟房產，加上林女帳戶內還有40餘萬元的現金，且林女無法清楚交代購屋資金來源。

專案小組清查被害人相關資料與證詞，認為林女在2012年間就開始透過宗教活動，以「道務基金、開荒基金、助班費、道中心建設基金、報恩金、敬師金」向信眾收取費用，初步估計不法所得達1200萬元，林女退休後並無資力購買兩棟房產，也無親友提供資金來源，林女對資金來源也交代不清，依刑法沒收新制，認定為犯罪所得，上月25日聲請扣押，台中地院裁定林女名下兩棟房產，以及帳戶內40萬現金。

檢警調查，林欣月（61歲）涉嫌在2016年成立「中華白陽四貴靈寶聖道會」，推廣「五良美德」，在台灣、大陸設有三處道場，不過今年初台中地檢署檢察長陳宏達接獲陳情，林女涉嫌在大陸廣西省南寧市道場，教唆信眾打死台籍方姓女子後，逃回台灣。