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國道1分鐘內變換2次車道未打方向燈 法官判都要罰

2019-10-01 09:30聯合報 記者邱瑞杰╱即時報導

秦姓男子在國道1號開車，1分鐘變換車道2次均未打方向燈，被人以行車記錄器畫面檢舉，收到2張紅單，共罰6000元。秦指舉發機關重複開單，與一行為不二罰原則相悖，訴請撤銷處分。法官審理後認為，秦男在國道兩地變換車道違規，以兩項行為裁罰無誤，駁回告訴。全案可上訴。

基隆地院判決指出，秦男今年1月21日下午駕駛自用小客車，行經中山高南向指標28.4公里、29公里處，變換車道未依規定使用方向燈。國道警察接獲檢舉後舉發，公路總局基隆監理站查證屬實，各裁處3000元。

秦男提告指出，他駕車在兩地變換車道，並未造成後方車輛緊急閃避或煞車，警方應勸導而非舉發。此外，此案是同一舉發人、同一舉發光碟，但他相隔1個多月先後收到兩張罰單，不知是否合法？檢舉人以同一則影片檢舉兩次，舉發機關重複開單，也與一行為不二罰原則相悖。

法官查出，秦男駕車違規時間分別為今年1月21日下午1點10分、11分，檢舉人分在1月21日、24日提出檢舉。

21日檢舉影片第6秒至第10秒間，秦男駕車在28.4公里處從外側車道切入中線車道未打方向燈。24日檢舉影片第4秒至第7秒間，秦男駕在29公里處從中線車道切入外側車道，未打方向燈。國道警察分在今年2月15日、3 月13日製單逕行舉發，均未超過3個月，具合法性。

法官指出，道路交通管理處罰條例處罰車輛違規屬行政罰性質，行為人若違反數個不同規定，或數行為違反同一規定，為貫徹個別行政法規制裁目的，自應分別處罰，秦男駕車在2個地點違規，應分別處罰無誤。

秦姓男子駕車在中山高600公尺2次變換車道未打方向燈，收到2張紅單，秦質疑與一行...
秦姓男子駕車在中山高600公尺2次變換車道未打方向燈，收到2張紅單，秦質疑與一行為不二罰原則相悖，法官審理後，認為裁罰無誤，駁回告訴。記者邱瑞杰／攝影
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