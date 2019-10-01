侮辱寡婦「造成丈夫過世」 退休老師得賠6萬

2019-10-01 03:58 聯合報 記者 聯合報 記者 王宏舜 ╱即時報導



曾編寫英語教材的郭姓退休教師因妻子與林姓寡婦口角，郭又為了管委會事務與林婦槓上，他指著對方罵「又老又醜的老女人」、「妳先生會過世都是妳造成的」，還威脅「每次看到妳，就要戳妳」；林婦提告並索賠50萬元、要求道歉。新北地院依恐嚇危害安全罪處郭拘役50日，得易科罰金確定；民事部分，高等法院判賠6萬慰撫金。

郭姓男子曾擔任英文教師，還出過高中職英文考試用書，現已退休；他和林姓寡婦同住新北市樹林區的社區大樓。

前年12月13日傍晚，郭和林婦同時走到社區內的俱樂部櫃台，因管委會細故，兩人吵了起來。郭以左手食指指著林婦，辱罵對方又老又醜，還說「妳是寡婦，妳先生會過世都是你造成的」。林婦認為受辱，但郭仍繼續罵「每次看到妳，就要戳妳」、「每次看到妳，就要辱罵妳」，她覺得害怕。

新北地檢署偵結後，依公然侮辱、恐嚇危安罪起訴郭。新北地院認為這是一個行為同時觸犯兩罪，應從較重的恐嚇危安罪論處，考量郭只因小事就出言侮辱、恫嚇，雖然想和解卻吃閉門羹，判拘役50日。

林婦提刑事附帶民事訴訟，要郭賠償50萬元，並在社區公布欄刊登7天的道歉啟事。郭辯稱，當時是林婦先揮拳，他一時氣憤難平，才口出惡言，雙方都有錯。新北地院民事庭認為郭不法侵害他人名譽、人格權，林婦有權求償，衡量雙方教育程度、經濟狀況、事發經過，認為郭賠3萬元即可。

林婦不服氣，上訴高等法院，要求再賠她40萬元並回復她名譽。高院認為郭明知林婦喪偶寡居，又承認「妳先生會過世都是妳造成的」的說法沒有根據，法院勘驗監視器畫面確認林婦沒先動手，認為慰撫金應調至6萬元，但沒必要在社區公布欄致歉。