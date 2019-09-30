影/大陸漂來「幽靈船」 無繫綁颱風巨浪後擱淺岸邊

2019-09-30 22:20 聯合報 記者 聯合報 記者 戴永華 ╱即時報導



從大陸漂來的「幽靈船」擱淺在宜蘭大溪沿海，米塔颱風今天掀起巨浪衝擊船隻，載浮載沈，眼見就快靠近岸邊，民眾拍下浪濤撞擊下的殘船，擔心解體釀災。根據北航中心表示，目前船身已進水，反而是增加重量，不致有安全問題。

從大陸長江漂來的採砂船漂過日本海域，27日漂來台灣東北角，最後擱淺在宜蘭大溪沿海。縣長林姿妙擔心颱風來襲造成幽靈船解體，昨天下午前往現場溝通，要求交通部航港局北部航務中心派拖救船來，把這艘生鏽的船隻儘速拖走，但北航中心錯過三次漲潮的拖船時機，又說船身已進水，決定擱置不拖。

林姿妙當下很火大，今天到宜蘭河勘災時，心情還是七上八下。她說，有直接打電話給航港局長郭添貴，告知若因為颱風造成安全危害財產損失，航港局必須負起責任，航港局表示願意概括承受。

米塔颱風今天在頭城鎮沿岸掀起濤天巨浪，「幽靈船」毫無纜繩固定，載浮載沉，而且向岸邊位移一公尺，直到船身被一顆礁石擋住，險象環生，附近居民很擔心「幽靈船」斷成二截或整個解體，恐將造成危害。