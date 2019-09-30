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影/大陸漂來「幽靈船」 無繫綁颱風巨浪後擱淺岸邊

2019-09-30 22:20聯合報 記者戴永華╱即時報導

從大陸漂來的「幽靈船」擱淺在宜蘭大溪沿海，米塔颱風今天掀起巨浪衝擊船隻，載浮載沈，眼見就快靠近岸邊，民眾拍下浪濤撞擊下的殘船，擔心解體釀災。根據北航中心表示，目前船身已進水，反而是增加重量，不致有安全問題。

從大陸長江漂來的採砂船漂過日本海域，27日漂來台灣東北角，最後擱淺在宜蘭大溪沿海。縣長林姿妙擔心颱風來襲造成幽靈船解體，昨天下午前往現場溝通，要求交通部航港局北部航務中心派拖救船來，把這艘生鏽的船隻儘速拖走，但北航中心錯過三次漲潮的拖船時機，又說船身已進水，決定擱置不拖。

林姿妙當下很火大，今天到宜蘭河勘災時，心情還是七上八下。她說，有直接打電話給航港局長郭添貴，告知若因為颱風造成安全危害財產損失，航港局必須負起責任，航港局表示願意概括承受。

米塔颱風今天在頭城鎮沿岸掀起濤天巨浪，「幽靈船」毫無纜繩固定，載浮載沉，而且向岸邊位移一公尺，直到船身被一顆礁石擋住，險象環生，附近居民很擔心「幽靈船」斷成二截或整個解體，恐將造成危害。

北航中心表示，他們有派員24小時監看，每小時回報一次，這艘船的零件已被拆解大半，他們要綁繩固定也沒有地方可綁，所以並沒有特別去固定它，目前海水與雨水進入船艙，增加船身壓載力量，反而是天然繫固，暫時不會有問題，等颱風後再討論要如何處理它。（影帶／海王子提供） 

大陸漂來「幽靈船」全無繫綁固定，被颱風巨浪拍打衝擊，距離岸邊愈來愈近，暫被礁石卡...
大陸漂來「幽靈船」全無繫綁固定，被颱風巨浪拍打衝擊，距離岸邊愈來愈近，暫被礁石卡住，民眾擔心船身若斷裂恐造成危害。圖/海王子提供
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大陸漂來「幽靈船」全無繫綁固定，遭颱風巨浪拍打衝擊，距離岸邊愈來愈近，暫被礁石卡...
大陸漂來「幽靈船」全無繫綁固定，遭颱風巨浪拍打衝擊，距離岸邊愈來愈近，暫被礁石卡住，民眾擔心船身若斷裂將造成危害。圖/海王子提供
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米塔颱風幽靈航港局

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