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何韻詩遭潑漆案 警方擴大偵辦再拘提6人到案

保全開道、電動車未戴安全帽 警提醒10月1日開罰

2019-09-30 16:08聯合報 記者張雅婷╱即時報導

以往保全人員或警衛為了方便住戶進出引導車輛，都會在道路上攔阻人車通行，10月1日有多項交通新法上路，其有一項為就是針對保全、警衛不可在道路上攔阻人車通行，否則影響交通可依法處罰1200元至2400元，由於新竹縣竹北市東區社區大樓林立，竹縣警察局派員到各公寓、大廈發送傳單提醒相關工作人員小心。

警察局表示，立法院今年5月修正通過「道路交通管理處罰條例」多項增訂、修正條文，相關裁罰基準 6、8 月已陸續修訂，10月1日正式上路；其中，除了交通勤務警察、依法執行指揮交通人員、各級學校交通服務隊、導護人員，其他人員如公寓大樓警衛、保全，都不可在道路上攔阻人車通行，妨礙交通，否則將依法開罰1200元至2400元。

另外，全台有超過37萬輛電動自行車，但不少車主擅改車輛，超過時速25公里，還不戴安全帽，都成為馬路上隱憂，10月起這些情況都會遭到警察開罰，未戴安全帽將開罰300元；擅自改裝車輛開罰1800元至5400元；若車輛時速超過25公里開罰900元至1800元。

針對駕駛人開車轉彎或變換車道前，若無依規定打方向燈，處900元罰鍰，10月1日起將加重罰款，處1200元罰鍰，針對路寬較窄且未劃設車道線的道路，10月1日起，行車速限將由每小時40公里降至每小時30公里，盼藉此降低交通事故致死率，若有違規超速者，可開罰1200元至2400元罰鍰。

駕駛穿越行人穿越道時，若未禮讓攜帶有白手杖或導盲犬的視障者，將處2400元至7200元罰鍰；自行車等慢車未禮讓視障者，將由現行的300元至600元罰鍰，加重處600元至1200元罰鍰；未禮讓視障者並造成傷亡，也將加重處1200元至2400元罰鍰。

而在斑馬線上堆積、置放物品妨礙交通，或在斑馬線旁燃燒物品，導致濃煙影響行車視線，都可開罰3千元至6千元罰鍰，若因此使人受傷或死亡，將加倍處罰；若未獲許可，在斑馬線上舉辦賽會、擺設宴席、拍攝戲劇或電影等，將可開罰3千元至6千元。

竹縣府警察局提醒保全人員或警衛10月1日起不能在道路上攔阻人車通行，否則影響交通...
竹縣府警察局提醒保全人員或警衛10月1日起不能在道路上攔阻人車通行，否則影響交通可處1200元至2400元罰鍰。圖／竹縣警察局提供
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竹縣府警察局提醒保全人員或警衛10月1日起不能在道路上攔阻人車通行，否則影響交通...
竹縣府警察局提醒保全人員或警衛10月1日起不能在道路上攔阻人車通行，否則影響交通可處1200元至2400元罰鍰。圖／竹縣警察局提供
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警察保全視障

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