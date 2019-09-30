親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

何韻詩遭潑漆案 警方擴大偵辦再拘提6人到案

真愛賭！去年929被抓 今年同日又被逮

2019-09-30 16:04聯合報 記者陳宏睿╱即時報導

台中市警局今年來掃蕩以遊戲主題餐廳為掩護的賭場，截至昨天為止，已破獲六間以遊戲主題餐廳當掩護的賭場。經查，台中市第五警分局昨天破獲位於北屯區文心路的賭場時，有一名賭客去年同日也在北區的賭場被查獲，遇到查緝警員上門，還吐苦水「怎麼這麼剛好，又是同一天被抓」，另外還有一名賭客賭性堅強，帶著預產期剩5天的妻子上門，讓警方捏把冷汗。

台中市第五警分局偵查隊昨天在北屯區文心路四段，破獲以遊戲主題餐廳為掩護，實際上經營賭場的「Sun poker」，帶回負責人程姓男子（31歲）、員工、賭客等21人，現場籌碼換算現金約為6000多萬元，辦案人員查緝時，有一名年約25歲的賭客吐苦水抱怨，去年同一天，台中市第二警分局也去北區的賭博餐廳「抄店」，當時他也被帶回法辦，沒想到今年又是同一天被逮，「真的很邪門」。

據了解，另外還有一名預產期只剩5天的孕婦也出現在賭場內，因為大腹便便也引來辦案人員側目，上前關心。該名孕婦透露，她沒有在餐廳內賭博，是被她的老公「拉去當陪客」，不過因為現場不少賭客都有吸菸，辦案人員也擔心孕婦身體狀況，詢問是否需要救護人員到場，但孕婦拒絕，不過辦案人員訓斥了一下孕婦的丈夫，「不知道吸二手菸對孕婦不好嗎？還帶老婆來這種地方」。

台中市第五警分局偵查隊今天依賭博罪詢問涉案程等21人後，移送台中地檢署訊問。經了解，涉案13名賭客都承認涉案，檢察官訊問後請回，另外程與現場員工等8人，仍在訊問中。

台中市第五警分局昨晚在北屯區文心路破獲以餐廳為掩護的賭場，帶回現場負責人、賭客等...
台中市第五警分局昨晚在北屯區文心路破獲以餐廳為掩護的賭場，帶回現場負責人、賭客等21名涉案人。記者陳宏睿／翻攝
分享

孕婦賭場台中市

相關新聞

女護理師疑闖越平交道遭撞 重傷不治

2019-09-30 14:00

與友人飲酒餐敘未返家 男子落水陳屍排水溝

2019-09-30 14:44

誰在中投公路奔跑？ 警方後來協助他返家

2019-09-30 15:47

保五岡山基地特考班一學生 晨訓後昏迷送醫不治

2019-09-30 14:33

交友見面得先購買遊戲點數 連超商店員都知是詐騙

2019-09-30 13:49

賭場以餐廳當掩護 中警今年以來破獲6家抓105人

2019-09-30 13:42

中警掃蕩賭博遊戲餐廳 盧秀燕讚市警局頒10萬大紅包

2019-09-30 12:57

影／賭場以餐廳當掩護 中市警昨抓業者查賭金6000萬

2019-09-30 12:48

太扯！國道深夜竟有人衝出 司機怒：自殺式攻擊？

2019-09-30 11:34

蘆洲扔擲鋼珠土造炸彈 嫌犯落網供稱經濟壓力大

2019-09-30 11:10

人工莫桑石充真鑽 當鋪被騙兩次

2019-09-30 00:50

澎湖鐵人賽 陸選手騎單車撞屋命危

2019-09-30 00:42

迎新晚會後 聯大生疑自撞摔車昏迷

2019-09-30 00:40

聯結車肇禍 老翁拭淚家毀了

2019-09-30 00:30

高溫自爆引燃泡棉？ 車放打火機 半路冒火成廢鐵

2019-09-30 00:27

不忍倉鼠葬荒山 母子夜奔上山受困

2019-09-30 00:24

「幽靈船」破洞停擺 林姿妙：颱風來 快拖離

2019-09-29 23:20

影／嘉市酒駕男想睡覺 造成5車連環撞

2019-09-29 23:07

影／砂石車視線死角輾斃自行車婦 警：雙方都有疏失

2019-09-29 21:34

影／車友突倒地無生命跡象 義消急做CPR鬼門關前救回

2019-09-29 17:02

澎湖鐵人三項驚傳單車自撞民宅 選手命危

2019-09-29 15:24

高雄三民區今上午火警 3童受困消防搶救

2019-09-29 15:17

花蓮農民駕車涉溪卡住 警即刻救援

2019-09-29 14:20

8旬失智翁開車走失 花蓮警方及時發現救援

2019-09-29 14:01

海巡署長臉書：是誰害死了這隻海龜？

2019-09-29 13:38

高捷副總晨跑驟逝 同事震驚難過不已

2019-09-29 13:21

高捷副總鵝鑾鼻晨跑倒地 送醫不治

2019-09-29 13:20

影／台中市警局慰勤 內政部長徐國勇：交流查賄制暴

2019-09-29 12:12

太思念往生寵物哈姆太郎 母子深夜霧困陽明山獲救

2019-09-29 12:11

螺絲起子撬車門行竊 笨賊才撬第一輛就遭員警逮捕

2019-09-29 11:52

打火機和泡棉放在後車廂 台中廂型車自燃起火

2019-09-29 11:33

影／16歲少女受困高美濕地獲救

2019-09-29 11:31

腦麻妙齡女失蹤20日 在超商找到了

2019-09-29 10:38

為搶工作越南逃逸移工1砍2 基隆警鎖定犯嫌追查

2019-09-29 10:38
看更多

熱門文章

博愛座爭議上演全武行！大媽惡狠扯髮叫囂：起來、滾

2019-09-30 12:31

韓粉反擊 遭辱「吃屎長大的五毛」提告結果出爐

2019-09-29 16:39

何韻詩遭潑漆 兩嫌上午10時移送北檢

2019-09-30 08:55

影／嘉市酒駕男想睡覺 造成5車連環撞

2019-09-29 23:07

影／美人計誘砍仇家25刀斷掌 驚悚畫面曝光

2019-09-29 20:44

故意卡死鄰居車2天 他代價慘罰3萬才免關

2019-09-29 20:25

何韻詩遭潑漆案 統促人士涉6罪嫌檢聲押

2019-09-30 13:18

易服勞動10年苗栗省200多萬元 他耍大牌遭打槍

2019-09-30 08:14

大老婆的反擊！ 截取丈夫和小三鹹濕對話獲賠30萬

2019-09-30 11:36

與友人飲酒餐敘未返家 男子落水陳屍排水溝

2019-09-30 14:44

保五岡山基地特考班一學生 晨訓後昏迷送醫不治

2019-09-30 14:33

不忍倉鼠葬荒山 母子夜奔上山受困

2019-09-30 00:24

影／車友突倒地無生命跡象 義消急做CPR鬼門關前救回

2019-09-29 17:02

機場撿到免稅菸酒宅配給家人 辯「回國再報警」被打臉

2019-09-29 18:18

太扯！國道深夜竟有人衝出 司機怒：自殺式攻擊？

2019-09-30 11:34

女護理師疑闖越平交道遭撞 重傷不治

2019-09-30 14:00

影／砂石車視線死角輾斃自行車婦 警：雙方都有疏失

2019-09-29 21:34

人工莫桑石充真鑽 當鋪被騙兩次

2019-09-30 00:50

兩統促黨員朝何韻詩潑漆 陳家欽：朝組織犯罪嚴查嚴辦

2019-09-30 11:12

澎湖鐵人賽 陸選手騎單車撞屋命危

2019-09-30 00:42

中年男不滿單親社團相取暖 罵女「花痴破麻」吃官司

2019-09-29 17:25

聯結車肇禍 老翁拭淚家毀了

2019-09-30 00:30

前內政部次長顏萬進 獲准假釋將出獄

2019-09-30 12:25

義守陸生撕毀宿舍反送中字條 檢方將釐清案情

2019-09-30 14:38

何韻詩遭潑漆案 警方擴大偵辦再拘提6人到案

2019-09-30 16:08

爭捷運博愛座釀衝突 遭拉扯頭髮女子提告

2019-09-30 15:36

迎新晚會後 聯大生疑自撞摔車昏迷

2019-09-30 00:40

影／用快遞夾藏尼古丁 業者非法調2000萬電子菸油販售

2019-09-30 11:42

超速罰單未收到 舉發通知單已逾3月 法院撤銷處分

2019-09-30 12:01

交友見面得先購買遊戲點數 連超商店員都知是詐騙

2019-09-30 13:49

遭控教唆黑道痛毆少東致重傷 建商小開獲判無罪確定

2019-09-30 11:43

何韻詩潑漆案 大陳島疑中午開會分工預謀行事

2019-09-30 16:02

台南女童遭凌虐致死案 李嘉偉翻供否認殺人

2019-09-30 11:35

高溫自爆引燃泡棉？ 車放打火機 半路冒火成廢鐵

2019-09-30 00:27

中警掃蕩賭博遊戲餐廳 盧秀燕讚市警局頒10萬大紅包

2019-09-30 12:57

影／賭場以餐廳當掩護 中市警昨抓業者查賭金6000萬

2019-09-30 12:48

纏10年運毒案第2度平反無罪 漁民喊「還我自由」

2019-09-30 13:23

「價錢越高，威力越高」 賣槍還提供改槍教學影片

2019-09-30 10:28

高雄聲援香港晚會小意外 空拍機墜地砸傷一警

2019-09-30 04:14

「幽靈船」破洞停擺 林姿妙：颱風來 快拖離

2019-09-29 23:20
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top