真愛賭！去年929被抓 今年同日又被逮

2019-09-30 16:04 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宏睿 ╱即時報導



台中市警局今年來掃蕩以遊戲主題餐廳為掩護的賭場，截至昨天為止，已破獲六間以遊戲主題餐廳當掩護的賭場。經查，台中市第五警分局昨天破獲位於北屯區文心路的賭場時，有一名賭客去年同日也在北區的賭場被查獲，遇到查緝警員上門，還吐苦水「怎麼這麼剛好，又是同一天被抓」，另外還有一名賭客賭性堅強，帶著預產期剩5天的妻子上門，讓警方捏把冷汗。

台中市第五警分局偵查隊昨天在北屯區文心路四段，破獲以遊戲主題餐廳為掩護，實際上經營賭場的「Sun poker」，帶回負責人程姓男子（31歲）、員工、賭客等21人，現場籌碼換算現金約為6000多萬元，辦案人員查緝時，有一名年約25歲的賭客吐苦水抱怨，去年同一天，台中市第二警分局也去北區的賭博餐廳「抄店」，當時他也被帶回法辦，沒想到今年又是同一天被逮，「真的很邪門」。

據了解，另外還有一名預產期只剩5天的孕婦也出現在賭場內，因為大腹便便也引來辦案人員側目，上前關心。該名孕婦透露，她沒有在餐廳內賭博，是被她的老公「拉去當陪客」，不過因為現場不少賭客都有吸菸，辦案人員也擔心孕婦身體狀況，詢問是否需要救護人員到場，但孕婦拒絕，不過辦案人員訓斥了一下孕婦的丈夫，「不知道吸二手菸對孕婦不好嗎？還帶老婆來這種地方」。