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義守陸生撕毀宿舍反送中字條 檢方將釐清案情

2019-09-30 14:38聯合報 記者林伯驊╱即時報導

義守大學本月13日發生陸生不滿港生將寢室門口化為「連儂牆」，不僅動手撕毀，雙方還爆肢體拉扯，雖校方將陸生記兩小過處分，雙方也暫不提告，不過橋頭地檢署表示，會請轄區警方了解案情，不排除找來製作筆錄，釐清是否有其他不法之虞，若當事人要告毀損、傷害等罪，會立即受理偵辦。

高檢署針對「反反送中」立場不同偶傳校園衝突事件，前天通知各地檢署要積極處理相關涉及刑責的衝突事件，有資深檢察官認為，尊重言論自由，但不能有暴力行為，也考量可能會有仿效效應，甚至陸生或中國遊客恐沒深思後續可能涉及的法律責任，需要正視近來的校園風波。

橋檢指出，檢察長莊榮松得知消息就指派專責檢察官偵辦，並請仁武警分局調查、提供資料，初步得知當天有2名港生在宿舍門上貼有反送中的標語，有3名陸生發現，動手要將撕下而引發拉扯糾紛，事後經校方協調，雙方都不提出告訴。

檢方初步懷疑義守的衝突案件可能涉及毀損、傷害罪嫌，都屬告訴乃論，不過由於雙方未製作筆錄，檢方要求仁武分局警方著手深入調查，了解是否涉其他刑責，提供資料給承辦檢察官。

中山大學校園內的連儂牆，則在3天前遭陸客夫妻1家3口涉撕下牆上的字條，鼓山分局接獲學生會報案，在墾丁將1家人帶回查辦，陸客夫妻致歉，學生會也願撤告，警擬依違反社會秩序維護法裁處。

中山大學案件雖也未提告移送檢方偵辦，高雄地檢署發布此類反送中引發校園衝突的處理3項原則；一、若涉屬非告訴乃論刑事案件，在尊重校園自治之前提下， 全力配合教育單位及各級學校之通報，積極偵辦，並提供校方必要之協助，防止類似事件再次發生，以維護校園及學生安全；二、若所涉屬告訴乃論刑事案件，尊重當事人提告意願及校園自治，將協請警方進行初步了解；三、本署（主任）檢察官將與所轄分局及校方保持密切聯繫，提供預防犯罪之必要協助。

中山大學發生陸客夫妻一家人將連儂牆上的字條撕下。圖／翻攝臉書「台灣也有一個騰訊」
中山大學發生陸客夫妻一家人將連儂牆上的字條撕下。圖／翻攝臉書「台灣也有一個騰訊」
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義守大學陸籍學生將港生宿舍門口聲援反送中的字條撕毀，更引發肢體衝突。記者林伯驊／...
義守大學陸籍學生將港生宿舍門口聲援反送中的字條撕毀，更引發肢體衝突。記者林伯驊／翻攝
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陸生檢察官反送中

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