義守陸生撕毀宿舍反送中字條 檢方將釐清案情

2019-09-30 14:38 聯合報 記者 聯合報 記者 林伯驊 ╱即時報導



義守大學本月13日發生陸生不滿港生將寢室門口化為「連儂牆」，不僅動手撕毀，雙方還爆肢體拉扯，雖校方將陸生記兩小過處分，雙方也暫不提告，不過橋頭地檢署表示，會請轄區警方了解案情，不排除找來製作筆錄，釐清是否有其他不法之虞，若當事人要告毀損、傷害等罪，會立即受理偵辦。

高檢署針對「反反送中」立場不同偶傳校園衝突事件，前天通知各地檢署要積極處理相關涉及刑責的衝突事件，有資深檢察官認為，尊重言論自由，但不能有暴力行為，也考量可能會有仿效效應，甚至陸生或中國遊客恐沒深思後續可能涉及的法律責任，需要正視近來的校園風波。

橋檢指出，檢察長莊榮松得知消息就指派專責檢察官偵辦，並請仁武警分局調查、提供資料，初步得知當天有2名港生在宿舍門上貼有反送中的標語，有3名陸生發現，動手要將撕下而引發拉扯糾紛，事後經校方協調，雙方都不提出告訴。

檢方初步懷疑義守的衝突案件可能涉及毀損、傷害罪嫌，都屬告訴乃論，不過由於雙方未製作筆錄，檢方要求仁武分局警方著手深入調查，了解是否涉其他刑責，提供資料給承辦檢察官。

中山大學校園內的連儂牆，則在3天前遭陸客夫妻1家3口涉撕下牆上的字條，鼓山分局接獲學生會報案，在墾丁將1家人帶回查辦，陸客夫妻致歉，學生會也願撤告，警擬依違反社會秩序維護法裁處。