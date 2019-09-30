纏10年運毒案第2度平反無罪 漁民喊「還我自由」

2019-09-30 13:23 聯合報 記者 聯合報 記者 林伯驊 ╱即時報導



漁民林進龍遭控10年前向菲律賓返台漁船代領裝3台DVD的紙箱，卻夾藏16塊海洛因磚，被依運毒罪重判18年定讞。林始終喊冤不知藏毒，冤獄平反協會協助下開啟再審，去年獲判無罪，但最高法院撤銷發回更審，今天上午高雄高分院再度判無罪，林進龍表示希望檢方不要上訴，真正還他清白。

林進龍說，「說不高興是騙人的，要高興也不知道從哪高興起，因為這案件已經把我人生拖10年多，我的人生要做什麼都被案件綁死，人生根本沒什麼意義，我希望檢察官不要看輕別人痛苦，不要上訴，還我自由、還我清白」。高雄高分檢指出，將待收到判決書後，再研議是否上訴。

林進龍律師陳又寧說，本案無直接證據可指涉林進龍曾參與販毒謀議，相反地有許多供述、通聯都可證明清白，希望此次無罪判決可為本案畫句點，讓林與他的家人正式告別法院；律師李奇芳說，經過2次有罪判決、2次無罪判決，希望別再讓當事人受刑事訴訟折磨。

檢方起訴指控，2009年間林金群、綽號「阿超」男子、出資者謝龍宗涉嫌在菲律賓買16塊、近6公斤的海洛因磚，夾藏在3台DVD並放入紙箱，由得利10號漁船載運返回台灣，林進龍再要兒子向船長陳火盛領取紙箱，並連絡謝龍宗妻子取貨，被警方埋伏查獲，檢方認定林進龍等5人犯運輸一級毒品罪嫌。

林進龍喊冤稱受舊識林金群委託，代領這3台要帶回台灣修理的故障DVD，並依紙箱上電話聯絡「阿鳳」取件，根本不知內藏洛因，但法院在2012年判林進龍18年徒刑定讞，林於是展開逃亡，直到2017年冤平會協助下開啟再審他才現身。