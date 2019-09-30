中警掃蕩賭博遊戲餐廳 盧秀燕讚市警局頒10萬大紅包

2019-09-30 12:57 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宏睿 ╱即時報導



台中市議會多名藍綠議員27日在專案報告中，質疑中市出現多家掛羊頭賣狗肉的賭博主題遊戲餐廳，台中市警局近日安排勤務查緝，第五警分局昨天晚間在北屯區文心路查獲「Sun poker」的賭博遊戲餐廳，帶回程姓負責人等涉案21人，市長盧秀燕得知後，今天上午前往台中市警局頒發10萬元紅包，感謝市警局維護治安的努力與用心。

台中市長盧秀燕表示，近來有極少數的餐廳，掛羊頭賣狗肉經營賭場，假借開餐廳的名義，實際上經營賭場，市府注意到此現象，也絕不允許，並要求台中市警局及所轄分局，還有市府各相關單位，全力查緝以打擊不法，在近日的掃蕩下，第五警分局有破獲相關的不法業者，因此第一時間到市警局，表示慰問與肯定。

「新興的犯罪現象，六都都有」盧秀燕說，賭場假借餐廳名義經營，屬於新興的犯罪現象，根據資料，六都都有類似的犯罪行為，今年以來六都總計查獲11家以餐廳為掩護的賭場，其中台中市就查獲5家，若加入昨天查獲的就是6家，也要呼籲不法分子，不要挑釁、不要心存僥倖，市府對治安的決心不容懷疑，掃蕩工作不會停止，希望台中市根絕相關不法行為。