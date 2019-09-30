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中警掃蕩賭博遊戲餐廳 盧秀燕讚市警局頒10萬大紅包

2019-09-30 12:57聯合報 記者陳宏睿╱即時報導

台中市議會多名藍綠議員27日在專案報告中，質疑中市出現多家掛羊頭賣狗肉的賭博主題遊戲餐廳，台中市警局近日安排勤務查緝，第五警分局昨天晚間在北屯區文心路查獲「Sun poker」的賭博遊戲餐廳，帶回程姓負責人等涉案21人，市長盧秀燕得知後，今天上午前往台中市警局頒發10萬元紅包，感謝市警局維護治安的努力與用心。

台中市長盧秀燕表示，近來有極少數的餐廳，掛羊頭賣狗肉經營賭場，假借開餐廳的名義，實際上經營賭場，市府注意到此現象，也絕不允許，並要求台中市警局及所轄分局，還有市府各相關單位，全力查緝以打擊不法，在近日的掃蕩下，第五警分局有破獲相關的不法業者，因此第一時間到市警局，表示慰問與肯定。

「新興的犯罪現象，六都都有」盧秀燕說，賭場假借餐廳名義經營，屬於新興的犯罪現象，根據資料，六都都有類似的犯罪行為，今年以來六都總計查獲11家以餐廳為掩護的賭場，其中台中市就查獲5家，若加入昨天查獲的就是6家，也要呼籲不法分子，不要挑釁、不要心存僥倖，市府對治安的決心不容懷疑，掃蕩工作不會停止，希望台中市根絕相關不法行為。

台中市警局表示，將持續清查台中市博弈主題餐廳，並列冊管制、不定期編排勤務臨檢，也將報請檢察官指揮偵辦，深入偵蒐違法事證，將列管遊戲主題餐廳納入「維護公共安全暨影響治安行業聯合稽查」，絕對把心存僥倖的不肖業者查緝到案，維護社會治安。

台中市長盧秀燕（中）今天到市警局，在市警局長楊源明（左）陪同下，頒發10萬元紅包...
台中市長盧秀燕（中）今天到市警局，在市警局長楊源明（左）陪同下，頒發10萬元紅包給第五警分局，由分局長郭士傑（右）代表接受。記者陳宏睿／攝影
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台中市賭場盧秀燕

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