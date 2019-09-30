影／賭場以餐廳當掩護 中市警昨抓業者查賭金6000萬

2019-09-30 12:48 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宏睿 ╱即時報導



台中市今年來已有多起賭場假借「遊戲主題餐廳」為名，掛羊頭賣狗肉經營而遭檢警查獲，台中市第五警分局昨晚前往北屯區查獲「Sun poker」遊戲主題餐廳，帶回負責人程姓男子、員工、賭客等21人，查扣現金11餘萬元、籌碼換算現金6000多萬元、電腦主機、監視器等贓證物，全案今警詢後將依賭博罪嫌移送台中地檢署偵辦。

台中市議會有多名藍綠議員在27日的專案報告，質疑有不肖業者透過「遊戲主題餐廳」合法掩護非法，變相經營賭博行為，引發關切，市長盧秀燕在議會回應，針對此類餐廳，一定強力執法查緝取締，「絕對要讓賭博餐廳關門大吉」，台中市警局近日全面編排臨檢查察，結合市府聯合稽查掃蕩，今年迄今已有5家經營賭場的遊戲主題餐廳遭查緝，目前都暫停營業中。

台中市第五警分局在今年4月間接獲線報，北屯區文心路4段的「Sun poker」遊戲主題餐廳涉嫌經營賭場，經多月蒐證後，昨天晚間10時許持搜索票前往查緝，當場查獲賭客21人，查扣現金11.5萬元、換算現金約6千萬元的籌碼、撲克牌、帳冊、點鈔機、電腦主機、監視器等證物，今天警詢後將依賭博罪移送法辦。