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博愛座爭議上演全武行！大媽惡狠扯髮叫囂：起來、滾

超速罰單未收到 舉發通知單已逾3月 法院撤銷處分

2019-09-30 12:01聯合報 記者白錫鏗╱即時報導

台北市民徐姓男子兩年前駕車路經中投快速道路時超速，經警舉發寄罰單，而徐未在期限內繳罰鍰，經台北市交通事件裁決所裁罰徐男罰鍰4500元，徐不服提起行政訴訟，台中地院查出徐男未收到罰單，且舉發通知單已逾3個月失效力，判決原處分撤銷 。

2017年8月10日下午，徐男駕駛自小客車行經中彰快速道路4.8公里處，因該路段速限80公里，經雷達測速測得行速為93公里，超速13公里，經台中市警局交通大隊逕行舉發，徐男因逾越應到案日期前，仍未依規定期限自動繳納罰鍰，且未提起陳述、或到案聽候裁決。

台北市交通事件裁決所遂於去年10月5日，裁罰徐男罰鍰4500元，徐男不服，表示他從未收受任何通知，不知違規，如何依違反道路交通管理事件統一裁罰基準表繳納，直至去年10月9日收受交通裁決，驚訝行政怠惰，遂提起行政訴訟。

法官強調，舉發通知單未於違反道路交通管理處罰條例之行為成立之日起3個月作成、且送達於違規民眾，即不得再行舉發或送達原已作成的舉發通知單使之生效。

法官查出，本案違規行為發生於2017年8月10日，經警作成舉發通知單，同年8月29日第1次郵寄至徐男當時的戶籍即台北市松山區復興北路，因無人領取而退回；再於同年10月6日第2次投遞，因查無此人遭退回。

警再於同年11月2日辦理公示送達，如逾20日未領者以送達論，有舉發通知單、舉發機關的函、台中市警察局公告，則本件舉發通知單於同年11月22日始發生合法送達效力。

法官審酌，本件舉發通知單記載應到案日期為2017年10月8日前，然遲於同年11月22日始發生合法送達徐男的效力，已逾道路交通管理處罰條例所規定的3個月期限，因此徐男訴請撤銷，為有理由，應予准許。

台北市民徐姓男子兩年前駕車路經中投快速道路時超速，經警舉發寄罰單，而徐未在期限內...
台北市民徐姓男子兩年前駕車路經中投快速道路時超速，經警舉發寄罰單，而徐未在期限內繳罰鍰，經台北市交通事件裁決所裁罰徐男罰鍰4500元，徐不服提起行政訴訟，台中地院查出徐男未收到罰單，且舉發通知單已逾3個月失效力，判決原處分撤銷 。 圖／本報資料照
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