何韻詩遭潑漆兩嫌送辦 警方續查其他涉案人

2019-09-30 12:36 中央社 台北30日電



香港歌手何韻詩昨天遭潑漆，北市警方今天將兩嫌依違反組織犯罪條例、集會遊行法、恐嚇、強制、公然侮辱和毀損等罪解送北檢偵辦，並持續偵查其他涉案人，以嚴懲不法。

台灣多個公民團體昨天下午在台北市中正區舉行「929台港大遊行：撐港反極權」集會，何韻詩受訪時突遭一名蒙面男子潑紅漆，警方現場逮捕兩名現行犯胡志偉及梁太富，前者為統一促進黨成員。

台北市警察局今天發布新聞稿表示，針對此案，除迅速報請台北地檢署指揮偵辦外，也派員參加北檢專案會議，並由市警局刑事警察大隊和中正第一分局共組專案小組，警政署刑事局也派員協助。

專案小組成員從昨晚起徹夜展開多項偵查至今天上午，鍥而不捨追查後，已確切掌握相當充分證據。

同時，兩嫌經警詢後，已於今天上午10時許依違反組織犯罪條例、集會遊行法及刑法恐嚇罪、強制罪、公然侮辱罪和毀損罪，解送北檢偵辦。

市警局說，專案小組除掌握確切證據外，也持續偵查其他涉案人士，以嚴懲不法，並確保民眾合法集會權利與秩序。

由於颱風米塔襲台，台北市今天停班停課，市警局表示，警察局長陳嘉昌和3位副局長、市刑大大隊長陳明君、中正一分局長沈炳信等人，都率同專案小組人員徹夜鎮守駐地，全力執行相關偵查工作，務必徹查全案、究辦。