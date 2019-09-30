遭控教唆黑道痛毆少東致重傷 建商小開獲判無罪確定

2019-09-30 11:43 聯合報 記者 聯合報 記者 林孟潔 ╱即時報導



揚昇集團少東許浚緯7年前在夜店遭竹聯幫分子毆打成重傷，腦部受損，涉嫌教唆打人的東馬建設小開闕毅航被檢方依重傷害罪嫌起訴，一審判無罪，二審改判刑2年，最高法院撤銷發回更審，高院更一審再判闕無罪；檢方不服上訴，最高法院駁回，全案確定；另糾眾打人的竹聯幫侯光耀先前已被判8年定讞。

判決指出，許浚緯、闕毅航均是建商、企業家第二代組成的「二代會」成員，彼此熟識，但雙方積怨已深，且有較勁意味。此案發生時，藝人王思佳、羅霈穎曾一度與許浚緯同桌，也被檢警調查，之後全身而退。

許浚緯2012年11月和多位友人到「Marquee」餐廳聚會，凌晨轉往「Spark」夜店續攤，未料闕毅航涉嫌找侯光耀糾眾尋仇。侯打電話找來10多人，在夜店出拳、腳踹等方式，痛毆許的頭部，其中有人拿椅子丟、拿酒杯砸，造成許骨折、血胸、腦出血，重度昏迷送醫搶救，撿回一命，仍有腦部受創、嗅覺全失等傷害。

一審認為，沒有積極證據證明闕犯案，判闕無罪；二審則認定，依照通聯記錄，確認闕有教唆侯打人，改判2年徒刑；侯被依重傷害罪判8年徒刑，其餘人判8月至5年徒刑不等。

案件上訴，最高法院認為，一審勘驗時，闕和律師未到場，程序有瑕疵，勘驗內容與警局的也有所不同，二審採用警局勘驗內容，與法不合；另原審判決針對闕涉案部分，仍有疑點未調查釐清，撤銷原判決，發回更審。