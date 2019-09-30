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大老婆的反擊！截取丈夫和小三鹹濕對話獲賠30萬

2019-09-30 11:36聯合報 記者黃宣翰╱即時報導

台南市已婚黃姓男子和已離婚郭姓女子發生婚外情，兩人在 LINE以「老公」、「老婆」相稱，頻繁調情，還互傳裸露照片欣賞，被黃妻子發現，黃妻雖未捉姦在床，但仍截取LINE對話等證據，向台南地院請求侵權行為損害賠償；法官認為，兩人互傳裸露照片，對話濃情蜜意，已非一般朋友間對話及交往，認定有婚姻外之不正當男女親密交往行為，同意黃妻請求，判處兩人賠償黃妻精神撫慰金30萬元，全案可上訴。

黃妻主張，她和先生2013年11月結婚，郭女已離婚，郭女明知先生為有配偶之人， 仍於LINE通訊軟體對話中以「老公」、「老婆」相稱，並頻繁調情，對話鹹濕露骨，並且互相露出性器官及胸部，甚至於去年11月、12月間至新北市一家汽車旅館，由郭女為先生進行口交行為。兩人行為實已逾越合理男女合理往來範圍，造成她精神上損害，依民法求兩人給付精神慰撫金120萬元。

郭女出庭坦承和黃之間LINE對話及口交行為的照片，都不爭執。黃經合法通知無正當理由未到庭，亦未提出任何書狀作聲明或陳述。

法官認為，侵害配偶權行為，並不以通姦行為為限，根據黃妻提供LINE對話及裸照等事證，認定黃和郭女確有婚姻外之不正當男女親密交往行為，同意黃妻請求侵權損害賠償，但考量雙方身分、地位、經濟狀況等各種情形，判處兩人賠償黃妻精神撫慰金30萬元。

已婚黃姓男子和已離婚郭姓女子發生婚外情，兩人在LINE頻繁調情，還互傳裸露照片欣...
已婚黃姓男子和已離婚郭姓女子發生婚外情，兩人在LINE頻繁調情，還互傳裸露照片欣賞，黃妻向台南地院請求損害賠償，法官認定兩人有婚姻外之不正當男女親密交往行為，判處黃妻獲得精神撫慰金30萬元。圖/本報資料照片
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