大老婆的反擊！截取丈夫和小三鹹濕對話獲賠30萬

2019-09-30 11:36 聯合報 記者 聯合報 記者 黃宣翰 ╱即時報導



台南市已婚黃姓男子和已離婚郭姓女子發生婚外情，兩人在 LINE以「老公」、「老婆」相稱，頻繁調情，還互傳裸露照片欣賞，被黃妻子發現，黃妻雖未捉姦在床，但仍截取LINE對話等證據，向台南地院請求侵權行為損害賠償；法官認為，兩人互傳裸露照片，對話濃情蜜意，已非一般朋友間對話及交往，認定有婚姻外之不正當男女親密交往行為，同意黃妻請求，判處兩人賠償黃妻精神撫慰金30萬元，全案可上訴。

黃妻主張，她和先生2013年11月結婚，郭女已離婚，郭女明知先生為有配偶之人， 仍於LINE通訊軟體對話中以「老公」、「老婆」相稱，並頻繁調情，對話鹹濕露骨，並且互相露出性器官及胸部，甚至於去年11月、12月間至新北市一家汽車旅館，由郭女為先生進行口交行為。兩人行為實已逾越合理男女合理往來範圍，造成她精神上損害，依民法求兩人給付精神慰撫金120萬元。

郭女出庭坦承和黃之間LINE對話及口交行為的照片，都不爭執。黃經合法通知無正當理由未到庭，亦未提出任何書狀作聲明或陳述。