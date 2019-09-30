親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

「近2年北部最有感颱風」 天氣風險：晚間將狂風暴雨

中颱米塔暴風圈11點觸陸了！氣象局：宜蘭慎防超大豪雨

台南女童遭凌虐致死案 李嘉偉翻供否認殺人

2019-09-30 11:35聯合報 記者黃宣翰╱即時報導

台南市一歲半女童今年初遭未成年生母、表姨媽薛彗昀及何耿賢夫妻、友人李嘉偉涉嫌凌虐致死案，一審判李嘉偉和薛彗昀無期徒刑，何耿賢徒刑18年，李等人不服上訴，台南高分院今天首度開庭，李嘉偉翻供，否認曾拿愛的小手打女童胸口及背部，否認有殺人犯意，但二審法官質問李，「你們連續打女童二周，不讓她睡覺，案發當天女童眼睛已上吊，不把她送到醫院救治，還去買手機、KTV唱歌，難道沒想到她會死嗎?」，李說:「有可能會死。」法官訂10月7日再開庭。

此案今年8月14日台南地院宣判 ，一審合議庭認為，薛女在網路上化名「李芸熙」扮演多重角色，操弄、煽動、唆使女童生母、何姓丈夫及友人李嘉偉施虐，惡性最為重大。李虐打女童最為凶殘，是主要執行者。因此判處兩人無期徒刑、褫奪公權終身。何參與程度較低，主張送醫，判刑18年。

薛女在一審時只承認傷害女童，辯稱沒有殺人犯意。但合議庭認為，他們陷入團體迷思盲從犯案，以使用的凶器，下手力量輕重、女童受傷情況和後續處理動作判斷，薛女等人「不確定故意殺人」事證明確量刑。薛女今天出庭時主張申請法扶律師辯護，因二審法官已先請公設辯護人替她辯護，薛女仍堅持，法官請她再考慮，今天不進行程序審理，10月7日再一併提訊何耿賢。

案發以來，法院每次開庭，女童阿嬤必到場旁聽，希望替孫女討回公道，一審宣判後，女童阿嬤說，這樣就好了，無期徒刑算重了，法官已還給孫女一個公道，孫女已經回不來了，但她深信人在做、天在看，阿嬤今天也出庭，對於李嘉偉的說詞，她不表示意見。女童生父對於李嘉偉表示願意賠償，則表示:「賠再多錢，小孩也無法復生，現在不談這個。」

台南市一歲半女童今年初遭凌虐致死案，台南高分院今天首度開庭。記者黃宣翰／攝影
台南市一歲半女童今年初遭凌虐致死案，台南高分院今天首度開庭。記者黃宣翰／攝影
分享

殺人夫妻KTV

相關新聞

遭控教唆黑道痛毆少東致重傷 建商小開獲判無罪確定

2019-09-30 11:43

大老婆的反擊！截取丈夫和小三鹹濕對話獲賠30萬

2019-09-30 11:36

何韻詩遭潑漆 兩嫌上午10時移送北檢

2019-09-30 08:55

易服勞動10年苗栗省200多萬元 他耍大牌遭打槍

2019-09-30 08:14

故意卡死鄰居車2天 他代價慘罰3萬才免關

2019-09-29 20:25

機場撿到免稅菸酒宅配給家人 辯「回國再報警」被打臉

2019-09-29 18:18

中年男不滿單親社團相取暖 罵女「花痴破麻」吃官司

2019-09-29 17:25

韓粉反擊 遭辱「吃屎長大的五毛」提告結果出爐

2019-09-29 16:39

莫桑石佯稱是鑽石 價格差10倍當舖遭騙

2019-09-29 14:07

酒後闖越道路遭撞死 肇事男判刑5月定讞

2019-09-29 13:51

陳文成檔案遮掉情報來源 促轉會：還沒真正解密

2019-09-29 13:00

五河局空拍建功！嘉義查獲河床旁非法掩埋廢棄物

2019-09-29 11:30

出席活動被辱罵 時力女議員黃捷今上午報案提告

2019-09-29 11:15

男子賣帳戶給詐騙集團使用 被判拘役50天

2019-09-29 10:49

半套凹成全套還搶女5500元 奧客辯「惡作劇」吃9月徒刑

2019-09-29 09:27

不滿酒駕被警方查獲法辦 莽男砸毀警車玻璃判刑4月　

2019-09-29 08:25

北漂30年卻遭高市警控占宿舍 他提告保住69萬

2019-09-29 07:36

女懷孕12周慘遭國小男同學下藥性侵 判賠80萬元

2019-09-26 10:45
看更多

熱門文章

高捷副總鵝鑾鼻晨跑倒地 送醫不治

2019-09-29 13:20

韓粉反擊 遭辱「吃屎長大的五毛」提告結果出爐

2019-09-29 16:39

酒後闖越道路遭撞死 肇事男判刑5月定讞

2019-09-29 13:51

影／嘉市酒駕男想睡覺 造成5車連環撞

2019-09-29 23:07

影／美人計誘砍仇家25刀斷掌 驚悚畫面曝光

2019-09-29 20:44

澎湖鐵人三項驚傳單車自撞民宅 選手命危

2019-09-29 15:24

何韻詩遭潑漆 兩嫌上午10時移送北檢

2019-09-30 08:55

故意卡死鄰居車2天 他代價慘罰3萬才免關

2019-09-29 20:25

易服勞動10年苗栗省200多萬元 他耍大牌遭打槍

2019-09-30 08:14

影／車友突倒地無生命跡象 義消急做CPR鬼門關前救回

2019-09-29 17:02

不忍倉鼠葬荒山 母子夜奔上山受困

2019-09-30 00:24

機場撿到免稅菸酒宅配給家人 辯「回國再報警」被打臉

2019-09-29 18:18

報斷腳筋之仇斷他手掌 基警4小時內逮人送辦

2019-09-29 12:56

海巡署長臉書：是誰害死了這隻海龜？

2019-09-29 13:38

影／砂石車視線死角輾斃自行車婦 警：雙方都有疏失

2019-09-29 21:34

太思念往生寵物哈姆太郎 母子深夜霧困陽明山獲救

2019-09-29 12:11

人工莫桑石充真鑽 當鋪被騙兩次

2019-09-30 00:50

莫桑石佯稱是鑽石 價格差10倍當舖遭騙

2019-09-29 14:07

高捷副總晨跑驟逝 同事震驚難過不已

2019-09-29 13:21

澎湖鐵人賽 陸選手騎單車撞屋命危

2019-09-30 00:42

中年男不滿單親社團相取暖 罵女「花痴破麻」吃官司

2019-09-29 17:25

聯結車肇禍 老翁拭淚家毀了

2019-09-30 00:30

高雄三民區今上午火警 3童受困消防搶救

2019-09-29 15:17

兩統促黨員朝何韻詩潑漆 陳家欽：朝組織犯罪嚴查嚴辦

2019-09-30 11:12

迎新晚會後 聯大生疑自撞摔車昏迷

2019-09-30 00:40

太扯！國道深夜竟有人衝出 司機怒：自殺式攻擊？

2019-09-30 11:34

高溫自爆引燃泡棉？ 車放打火機 半路冒火成廢鐵

2019-09-30 00:27

陳文成檔案遮掉情報來源 促轉會：還沒真正解密

2019-09-29 13:00

大老婆的反擊！截取丈夫和小三鹹濕對話獲賠30萬

2019-09-30 11:36

花蓮農民駕車涉溪卡住 警即刻救援

2019-09-29 14:20

8旬失智翁開車走失 花蓮警方及時發現救援

2019-09-29 14:01

高雄聲援香港晚會小意外 空拍機墜地砸傷一警

2019-09-30 04:14

「幽靈船」破洞停擺 林姿妙：颱風來 快拖離

2019-09-29 23:20

影／台中市警局慰勤 內政部長徐國勇：交流查賄制暴

2019-09-29 12:12

「價錢越高，威力越高」 賣槍還提供改槍教學影片

2019-09-30 10:28

超噁！高中女見車窗反射 驚見退休翁「掏出來」

2019-09-29 23:42

螺絲起子撬車門行竊 笨賊才撬第一輛就遭員警逮捕

2019-09-29 11:52

高粱酒箱藏走私香菇 海巡查獲上千公斤

2019-09-29 16:58

蘆洲扔擲鋼珠土造炸彈 嫌犯落網供稱經濟壓力大

2019-09-30 11:10

台南女童遭凌虐致死案 李嘉偉翻供否認殺人

2019-09-30 11:35
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top