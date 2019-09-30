台南女童遭凌虐致死案 李嘉偉翻供否認殺人

2019-09-30 11:35 聯合報 記者 聯合報 記者 黃宣翰 ╱即時報導



台南市一歲半女童今年初遭未成年生母、表姨媽薛彗昀及何耿賢夫妻、友人李嘉偉涉嫌凌虐致死案，一審判李嘉偉和薛彗昀無期徒刑，何耿賢徒刑18年，李等人不服上訴，台南高分院今天首度開庭，李嘉偉翻供，否認曾拿愛的小手打女童胸口及背部，否認有殺人犯意，但二審法官質問李，「你們連續打女童二周，不讓她睡覺，案發當天女童眼睛已上吊，不把她送到醫院救治，還去買手機、KTV唱歌，難道沒想到她會死嗎?」，李說:「有可能會死。」法官訂10月7日再開庭。

此案今年8月14日台南地院宣判 ，一審合議庭認為，薛女在網路上化名「李芸熙」扮演多重角色，操弄、煽動、唆使女童生母、何姓丈夫及友人李嘉偉施虐，惡性最為重大。李虐打女童最為凶殘，是主要執行者。因此判處兩人無期徒刑、褫奪公權終身。何參與程度較低，主張送醫，判刑18年。

薛女在一審時只承認傷害女童，辯稱沒有殺人犯意。但合議庭認為，他們陷入團體迷思盲從犯案，以使用的凶器，下手力量輕重、女童受傷情況和後續處理動作判斷，薛女等人「不確定故意殺人」事證明確量刑。薛女今天出庭時主張申請法扶律師辯護，因二審法官已先請公設辯護人替她辯護，薛女仍堅持，法官請她再考慮，今天不進行程序審理，10月7日再一併提訊何耿賢。