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何韻詩遭潑漆 兩嫌上午10時移送北檢

2019-09-30 08:55中央社 台北29日電

香港歌手何韻詩昨天參與遊行時遭潑漆，警方立即逮捕包括中華統一促進黨成員在內的兩嫌，今天完成筆錄後，預計上午10時依涉公然侮辱、強制、毀損和妨害集會遊行移送北檢偵辦。

台灣多個公民團體昨天下午在台北市中正區舉行「929台港大遊行：撐港反極權」集會，何韻詩受訪時突遭一名蒙面男子潑紅漆，警方現場逮捕兩名現行犯帶回偵訊。

涉案的胡姓和梁姓男子都是大陳島鄉情文化促進會成員，胡姓男子也是統促黨自忠黨部榮譽主任委員。由於夜間停止偵訊，警方今天上午完成筆錄後，全案預計上午10時將兩人依涉嫌公然侮辱罪、強制罪、毀損罪和妨害集遊移送台灣台北地方檢察署偵辦。

台北市政府警察局發布新聞稿表示，何韻詩首次訪台時，警方就聯繫何韻詩秘書，建議提供近身安全維護警力，但遭回絕。

北市府警局說，何韻詩昨天再度訪台參與台港大遊行，事前情蒐獲報有數個不同意見團體將到場陳抗，為求慎重，特別規劃6名警力負責隨行安全維護。

北市府警局表示，何韻詩昨天突然決定於濟南路受訪，派遣警力要近身保護時，卻遭工作人員阻擋接近，只能在附近周邊警戒，不料兩名男子配戴「反送中」字樣工作帽及穿著相似工作人員服裝對何韻詩潑漆，在場警戒警力和現場工作人員迅速壓制逮捕，黃姓警務正及蔡姓警員衣服和身體也遭波及染漆。

北市府警局說，經潑漆事件後，警方已再加強保護何韻詩警力，重申全力保障合法集會遊行立場，嚴厲譴責任何形式暴力犯罪行為，如果有非法暴力行為者，必依法嚴辦。

「929台港大遊行：撐港反極權」活動，香港藝人何韻詩在接受媒體訪問時，突然後方有...
「929台港大遊行：撐港反極權」活動，香港藝人何韻詩在接受媒體訪問時，突然後方有一位人士對她潑紅色液體。潑漆者胡姓男子(中)當場被逮。記者陳柏亨／攝影
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何韻詩反送中

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