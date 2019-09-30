易服勞動10年苗栗省200多萬元 他耍大牌遭打槍

2019-09-30 08:14 聯合報 記者 聯合報 記者 范榮達 ╱即時報導



檢察機關辦理易服勞動9月滿10年，苗栗地檢署統計到今年7月共結案5220件，服務1萬8329個小時，地檢署以1天1000元推估，社會勞動幫公家機關及民間社福團體、機構，節省200多萬元，還有社會勞動人因表現受肯定，因此找到工作，創造出多贏的局面。

不過，易服勞動並非照單全收，苗栗就有1名卸任民意代表酒駕易服勞動，直接嗆執行單位的領隊「你知道我是誰嗎？」他什麼事都不願意做，社會勞動案件遭撤銷。

法務部推動寬嚴並進的刑事政策，紓解監獄人滿為患的窘境，也希望讓無資力繳納罰金的人免於入監，2009年9月1日開辦社會勞動制度，社會勞動人服務項目包括環境清潔、淨山淨灘、社會服務、文書處理及弱勢服務關懷等，苗栗地檢署到今年7月共結案5220件、1萬8329個小時，尚在執行306件。

苗栗地檢署指出，社會勞動案件必須所犯最重本刑5年以下徒刑的，而受6月以下有刑或拘役宣告者，得易科罰金，沒有聲請易科罰金得以提供社會勞動6小時折算1天，易服社會勞動，此外，受6個月以下有刑或拘役，不符易科罰金規定者，也可以依6個小時折算1天，易服社會勞動。

苗栗地檢署統計分析，去年社會勞動案610件，其中酒駕公共危險案390件，占63.9%，詐欺案71件，11.6%，竊盜案32件，5.2%，傷害案28件，4.6%，毒品案16件，2.6%，其他73件，社會勞動人力挹注，對於服務的公家機關、民間社會團體及機構幫助甚大，有些社會勞動力還可以發揮木工、油漆、農藝等技藝專長，甚至因此受到肯定，並找到工作。

苗栗地檢署舉例廚師「阿嘉」因酒駕公共危險遭判刑4個月徒刑，他無錢繳納罰金聲請社會勞動，他工作態度備受執行單位的鄉公所肯定，社會勞動去年8月執行完畢，公所剛好有外包雇工專案，費用1天2000元，公所主動詢問他，去年9月上工到去年底，今年初公所聘他臨時人員。

不過，也有部分認為易服勞動當是「福利」，一名卸任民意代表就一直擺高姿態，因此被撤銷，苗栗地檢署指出，社會勞動人無正當理由不履行社會勞動，情節重大者，履行期間屆滿仍未履行完畢，或確實因不執行宣告的刑，難收矯正效果，或難以維持法秩序者，都可以撤銷社會勞動，例如社會勞動人經常怠於出勤，或出勤偷懶、不服工作安排，先發函告誡又屢勸不聽。

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