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超噁！高中女見車窗反射 驚見退休翁「掏出來」

2019-09-29 23:42聯合報 記者林伯驊╱即時報導

高雄林姓男子今年2月搭乘「橘12」路線公車，看見劉姓女高中生上車後，他涉嫌改坐到同一排，更大膽拉開褲子拉鍊「打手槍」，女高中生從車窗反射看到，驚慌向司機反映「遇到變態！」，順利將林逮捕。林雖堅稱「低頭玩手機」，高雄地院審理後不採信他說法，依犯公然猥褻罪處拘役50日，易科罰金5萬元。可上訴。

判決指出，已退休的林姓男子今年2月2日晚間6點半許，從捷運鳳山西站搭乘橘12路線公車，原本坐在第一排靠走道，卻在劉姓女高中生上車後坐第二排靠左側窗戶，他於是起身改坐與劉女同一排、靠右窗；沒想到林公然把褲子拉鍊拉開進行自慰。

劉女證稱，她原本坐在林姓男子後面一排，他便馬上移到她的右側、靠窗位置，變成同排，且一開始在滑手機，待車上4、5名乘客陸續下車後，就從車窗反射發現他在看她，但「我再看一次車窗反射，他還是在看我且慢慢往左邊靠，我往右邊瞄發現他將生殖器掏出來，用手來回抽動，我嚇到覺得噁心很可怕，就去跟司機說遇到變態」。

司機也證稱，接獲反映後就回頭大聲喝止「先生，你在幹嘛？」，還從縫隙看到林手放在褲檔旁邊，疑似在拉拉鍊。

林姓男子到案後辯稱，由於車上很多空位劉女卻貼著坐他後面，感到很奇怪才換位置，也一直低頭玩手機，可能是牛仔褲很緊繃，絕非做不雅動作。

法官勘驗車內監視器畫面發現，林姓男子不僅一直往左注視著劉姓女高中生，身體還有往左側移動，未見任何低頭滑手機舉動，不採信林的說詞，並考量他不認罪、犯後態度不佳，依犯公然猥褻罪處拘役50日，得易科罰金。

高雄林姓男子今年2月搭乘「橘12」公車，涉嫌公然掏出下體打手槍，高雄地院依犯公然...
高雄林姓男子今年2月搭乘「橘12」公車，涉嫌公然掏出下體打手槍，高雄地院依犯公然猥褻罪處拘役50日，易科罰金5萬元。可上訴。示意圖／Ingimage
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猥褻公車捷運

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