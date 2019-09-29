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故意卡死鄰居車2天 他代價慘罰3萬才免關

2019-09-29 20:25聯合報 記者林伯驊╱即時報導

高雄王姓男子遭控因常停車的空屋前方，前年11月被鄰居先停走，王竟涉嫌將1輛機車、1輛轎車停放前後圍堵，若要用車再改放水泥包，害鄰居的車整整卡住兩天，氣得報警處理。一、二審審理認為王的行為就是故意擋車，妨害別人自由駕車的權利，依犯強制罪處拘役30日、罰金3萬元定讞。

判決指出，王姓男子與另1位鄰居，都常把車子停在附近某1間空屋的前方，不過前年11月13日上午10點多，王發現鄰居先停在該位置害他無法停放，當晚7點多他就將機車、轎車分別停鄰居車的前、後方，讓對方動彈不得。

隔天上午7、8點王姓男子將轎車開走，再改放水泥包檔在鄰居轎車的後輪，以此方式連貫卡住鄰居車，導致同月13日、14日兩天都動彈不得。

15日鄰居終於趁隙把車子開出來後，氣得直接向警方報案，但王姓男子到案後辯稱，沒有故意擋車，是因為怕停太後面會影響道路行車，才靠那麼近，水泥也是暫放，「鄰居也沒叫我移車，若有講就會移」。

一審法官勘驗照片發現王姓男子確實把車停很近，距離不超過10公分，若只是受限停車空間不足，移走後應不必再近距離擺放水泥包，不採信王說詞，認定此行為間接妨害鄰居自由駕車的權利，依強制罪處拘役30日、罰金3萬元。王上訴後，二審合議庭考量他拒認罪，駁回上訴定讞。

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