機場撿到免稅菸酒宅配給家人 辯「回國再報警」被打臉

2019-09-29 18:18 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宏睿 ╱即時報導



台中市蔡姓男子在去年9月間在台中國際機場的吸煙區，撿到莊姓男子遺失的一條香菸與一瓶威士忌，蔡拾獲遺失物後，沒有找航警處理或將菸酒交給服務台，反而是跑到300餘公尺外的超商，將菸酒宅配給不知情的姐姐，莊向警方報案後，循線通知蔡到案，蔡辯稱，因為他要出國一個月，當時已要搭機離台，所以先寄回家，等他回國再報警，但台中地院法官不予採信，認為蔡捨近求遠並不合理，依侵占罪，判罰1.2萬元，得易服勞役。

判決指出，蔡姓男子在去年9月18日下午5時許，準備台中機場搭機出國，但他在機場地下一樓的吸菸區，拾獲莊姓男子遺失的免稅菸一條、威士忌一瓶，他隨後將菸酒拿到350公尺外的超商，宅配給不知情的胞姐，隨後搭機離台，莊向警方報案後，警方循線通知莊到案。

蔡矢口否認犯行，辯稱當天他要搭晚上8點的飛機出國，而且一個月後才會回國，他當下沒有時間處理，來不及去警局，所以他打電話給家人，還說「東西是撿到的，一個月後回國再去警察局處理」等等，否認有侵占遺失物的犯意。

台中地院法官審理時認為，台中機場有許多航警人員及諮詢櫃台人員，蔡撿到遺失物，可以直接將遺失物就近交給機場相關人員，蔡捨此不為，反而跑到距離350公尺外的超商，花費80元的郵資，將菸酒寄給家人。