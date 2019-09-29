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韓粉反擊 遭辱「吃屎長大的五毛」提告結果出爐

2019-09-29 16:39聯合報 記者林伯驊╱即時報導

簡姓男子向林姓網友提告。圖／翻攝洪正臉書
簡姓男子向林姓網友提告。圖／翻攝洪正臉書
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高雄林姓男子去年在基進黨市議員參選人洪正的臉書，接連留言涉嫌怒斥簡姓男子「X！韓粉根本是從小吃屎長大的五毛」等語，簡氣得提告。林雖辯稱遭挑釁在先，高雄地院勘驗雙方留言後，認定其他留言沒有挑釁意味，反而是林的用語帶有輕侮、鄙視對方意思，依公然侮辱罪處拘役20日，得易科罰金2萬元。可上訴。

不堪受辱的簡姓男子另外提出附帶民事求償，雄院將由民事庭另行審理。

據了解，基進黨高市議員候選人洪正的個人臉書頁面，去年競選期間常出現不同立場的網友口水戰，去年10月30日一篇貼文「韓粉欠缺討論事情的能力，所有天賦點數都拿去點烏龍踅桌了。雖然每則回覆都弱弱的，但數量還真的不少。很有中國味。」底下留言區又引發網友論戰。

判決指出，林姓男子就於該篇貼文與簡姓男子筆戰，林更接續留言「X！韓粉根本是從小吃屎長大的五毛」、「X！又兩個從小吃屎長大的五毛，就是這樣的水準！水平是中國共匪的用語！」、「簡○○X！恁爸就妳！」、「X！還有別的花樣嗎？」、「X！自己都刪文了！就是沒種！」、「簡○○X！妳自己刪文！還賴別人刪文！沒種」、「幹！只有恁會截圖喔！恁爸也會！有沒有刪文，不是妳說了算！到時妳就知道！是妳來惹恁爸、嗆恁爸！」。

簡姓男子隔天隨即到派出所報案提告，不過林到案後辯稱，是簡以及其他網友先挑釁罵人，他才會留言，絕無意要公然侮辱。

法官勘驗留言的翻拍照片發現，簡姓男子留言內容都沒任何挑釁含意，反而是林姓男子的留言，都帶有輕侮、鄙視對方的意思，足以讓人在精神、心理上難堪，確實屬侮辱言論。

法官考量林姓男子讀過大學，竟率然在別人臉書公開平台用粗鄙不堪的文字多次辱人，無視別人人格尊嚴，也拒認罪、至今未和解，難認有反省，依犯公然侮辱罪處拘役20日，得易科罰金2萬元。

林姓男子涉嫌接連留言「X！韓粉根本是從小吃屎長大的五毛」等語，辱罵簡姓男子。圖／...
林姓男子涉嫌接連留言「X！韓粉根本是從小吃屎長大的五毛」等語，辱罵簡姓男子。圖／翻攝洪正臉書
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基進黨高市議員候選人洪正的個人臉書頁面，去年10月30日有不同意見的網友留言論戰...
基進黨高市議員候選人洪正的個人臉書頁面，去年10月30日有不同意見的網友留言論戰。圖／翻攝洪正臉書
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公然侮辱韓國瑜

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