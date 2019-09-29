酒後闖越道路遭撞死 肇事男判刑5月定讞

2019-09-29 13:51 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宏睿 ╱即時報導



台中市陳姓男子去年11月間開車行經潭子區雅潭路時，未注意酒後違規闖越道路的蔡姓男子，蔡遭陳車撞擊後因顱內損傷，送醫不治，台中地院審理後，認定陳有疏失，依過失致死罪判刑5月，得易科，蔡的妻子認為量刑過輕，且陳犯後未與家屬達成和解，沒有悔意，上訴二審，台中地院二審審理後認為，原審量刑並無違誤，維持一審刑度，全案定讞。

判決書指出，陳姓男子（45歲）在去年11月23日晚間11時許，開車從潭子區雅潭路2段由西往東方向行駛，行經雅潭路2段、大豐路1段交岔路口時，陳未注意車前狀況，不慎撞擊酒後違規闖越交岔路口的蔡姓男子，蔡遭撞擊後有顱腦損傷、胸腹部挫傷、下肢骨折等傷害，蔡在隔日零時許宣告不治，經抽血換算酒精濃度，蔡的酒測值達每公升1.02毫克。

陳遭警方依過失致死罪移送法辦，陳承認涉案，台中地院認定陳自白犯行，以簡易判決處刑，認定陳在車禍事故發生後，向據報前來處理尚不知肇事人為何人的警員承認肇事，並願接受法律審判，符合刑法自首要件，依法得減輕其刑，另外，陳因行車有過失，造成蔡死亡，但考量到蔡對車禍發生，也有違規闖越交岔路口的過失，雙方因賠償金額多寡的認知差異，無法達成和解。