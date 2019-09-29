高捷副總鵝鑾鼻晨跑倒地 送醫不治

2019-09-29 13:20 聯合報 記者 聯合報 記者 翁禎霞 ╱即時報導



高捷副總昨天清晨在墾丁鵝鑾鼻晨跑倒地送醫。記者翁禎霞／翻攝 分享 facebook

高雄捷運公司副總經理賀新前天南下墾丁參加員工研習活動，昨天清晨6時許和友到鵝鑾鼻附近運動時，突然身體不適倒地，同行的友人立即報案送醫，不過到院時已無命跡象，經緊急搶救一個多小時，仍宣告不治。

59歲的賀新目前是高捷企劃副總經理，據說每天必有晨跑的習慣，前天率主管南下墾丁參加員工研習活動，仍不忘晨跑，昨天清晨和友人一起到鵝鑾鼻附近雷達站後面的小徑運動時，未料竟因身體不適倒地，雖經緊急送醫，還是回天乏術。

恆春旅遊醫院表示，當事人送達醫院前已無生命跡象，醫院仍醫急搶救一個多小時，還是無法挽回。