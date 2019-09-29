高捷副總鵝鑾鼻晨跑倒地 送醫不治

相關新聞
為搶工作越南逃逸移工1砍2 基隆警鎖定犯嫌追查2019-09-29 10:38
腦麻妙齡女失蹤20日 在超商找到了2019-09-29 10:38
毒品通緝犯以跳樓要脅警方 員警趁閒聊分心之際逮人2019-09-29 10:23
影／長江漂來幽靈船經檢查安全無虞 下午進行拖船2019-09-29 10:21
花蓮農民駕車涉溪卡住 警即刻救援2019-09-29 14:20
8旬失智翁開車走失 花蓮警方及時發現救援2019-09-29 14:01
高捷副總晨跑驟逝 同事震驚難過不已2019-09-29 13:21
影／台中市警局慰勤 內政部長徐國勇：交流查賄制暴2019-09-29 12:12
太思念往生寵物哈姆太郎 母子深夜霧困陽明山獲救2019-09-29 12:11
螺絲起子撬車門行竊 笨賊才撬第一輛就遭員警逮捕2019-09-29 11:52
打火機和泡棉放在後車廂 台中廂型車自燃起火2019-09-29 11:33
影／16歲少女受困高美濕地獲救2019-09-29 11:31
女子國道車輛故障、掉手機 暖警協助化解驚魂2019-09-29 09:57
聯結車連撞2車衝入民宅 司機昏迷送醫2019-09-29 08:57
這種車最易火燒車！ 若起火…這樣做最安全2019-09-29 08:00
服裝系女警巧思設計 超時尚深藍袖套 民眾、學長都想要2019-09-29 07:13
從長江漂來…大陸「幽靈船」擱淺宜蘭外海2019-09-29 00:23
天外飛來百公斤輪胎 砸破遊覽車玻璃2019-09-29 00:10
亂丟手機鋰電池 險些火燒垃圾車2019-09-28 23:22
台中藍色公路轉彎自摔 2女大生命危2019-09-28 23:21
台東女子赴寮國工作失聯 楊爸爸急盼各界協尋2019-09-28 23:13
萬里自小客自撞電線桿車頭毀駕駛送醫 疑天雨失控2019-09-28 21:56
嘉市警局指紋建檔活動 自願者來了50人2019-09-28 21:44
載木小貨車驚竄烈火 國道火燒車幸未釀傷2019-09-28 18:19
新北豪雨特報 路樹連根拔起傾倒 永和警方迅速處理2019-09-28 17:10
水泥車把行人捲進車底 警：大車視野死角車禍多2019-09-28 16:52
影／中山大學觀景台男子落海 送醫不治2019-09-28 16:52
影／大陸幽靈船宜蘭擱淺 監控判斷船上沒人沒油沒動力2019-09-28 16:51
黃國昌：陳慶男內帳案官商勾結 韓國瑜敢追嗎？2019-09-28 16:21
糊塗司機吊臂忘了收 直接拉斷兩根電線桿嚇壞民眾2019-09-28 15:28
國道3號北上鶯歌到土城路段 大雨釀連環車禍全線封閉2019-09-28 15:28
老婦跌倒8小時才報案 嘉市消防局緊急送醫急救2019-09-28 15:24
守住養老退休金 新北警對銀髮族宣導反詐騙2019-09-28 14:50
2女大生雙載行經藍色公路下坡路段 車禍命危2019-09-28 14:36
幽靈貨船擱淺宜蘭大溪海邊 將拖吊2019-09-28 13:54
北市8個月60件死亡車禍 貪快左轉、搶黃燈是肇因2019-09-28 13:42
幽靈船漂至大溪漁港擱淺 疑颱風從大陸漂日本再來台2019-09-28 13:41
交友軟體結識海外女 中年男險遭詐27萬多元2019-09-28 13:37
2020台灣燈會在台中 警局派「牠」擔任親善大使2019-09-28 13:29
熱門文章
國道3號北上鶯歌到土城路段 大雨釀連環車禍全線封閉2019-09-28 15:28
這種車最易火燒車！ 若起火…這樣做最安全2019-09-29 08:00
暗夜苗栗市聯大路機車事故 男大學生命危2019-09-29 03:33
台東女子赴寮國工作失聯 楊爸爸急盼各界協尋2019-09-28 23:13
獨／替娃娃機「違建」障礙物 工程師台主涉賭博罪2019-09-28 23:56
新北豪雨特報 路樹連根拔起傾倒 永和警方迅速處理2019-09-28 17:10
未成年富二代尋芳遭逮 女被移送喊冤「我不知他幾歲」2019-09-28 16:47
服裝系女警巧思設計 超時尚深藍袖套 民眾、學長都想要2019-09-29 07:13
基隆2名逃逸越南籍移工被砍1命危 疑工作起衝突2019-09-28 23:06
半套凹成全套還搶女5500元 奧客辯「惡作劇」吃9月徒刑2019-09-29 09:27
沙國辦事處長官邸傳槍響 玻璃碎滿地資深警將被調職2019-09-28 22:30
出席活動被辱罵 時力女議員黃捷今上午報案提告2019-09-29 11:15
921地震造成位移 知名景觀餐廳遭控占用國有地判無罪2019-09-29 00:00
高捷副總鵝鑾鼻晨跑倒地 送醫不治2019-09-29 13:20
黃國昌：陳慶男內帳案官商勾結 韓國瑜敢追嗎？2019-09-28 16:21
打火機和泡棉放在後車廂 台中廂型車自燃起火2019-09-29 11:33
女子不滿前男友欠錢教唆新男友帶人打斷手腳丟包2019-09-28 22:29
「嫁不出去」男子領不到包裹 飆罵八年級女店員挨告2019-09-28 20:27
從長江漂來…大陸「幽靈船」擱淺宜蘭外海2019-09-29 00:23
沙國辦事處槍枝走火 駐衛警誤擊射穿玻璃2019-09-28 20:24
北漂30年卻遭高市警控占宿舍 他提告保住69萬2019-09-29 07:36
周薪1萬雇越南女賣淫 4天就被抓男子判3月2019-09-28 16:11
2女大生雙載行經藍色公路下坡路段 車禍命危2019-09-28 14:36
影／大陸幽靈船宜蘭擱淺 監控判斷船上沒人沒油沒動力2019-09-28 16:51
沙國處長官邸值勤警誤擊發槍枝 保六總隊：嚴懲2019-09-28 22:12
改裝夾娃娃機 台主賭博罪送辦2019-09-29 00:45
腦麻妙齡女失蹤20日 在超商找到了2019-09-29 10:38
警趁嫌睡覺時攻堅 龍潭分局破獲地下兵工廠2019-09-28 14:41
影／中山大學觀景台男子落海 送醫不治2019-09-28 16:52
天外飛來百公斤輪胎 砸破遊覽車玻璃2019-09-29 00:10
水泥車把行人捲進車底 警：大車視野死角車禍多2019-09-28 16:52
沙國駐台官邸槍響 警衛誤擊玻璃2019-09-29 00:41
台中藍色公路轉彎自摔 2女大生命危2019-09-28 23:21
太思念往生寵物哈姆太郎 母子深夜霧困陽明山獲救2019-09-29 12:11
高捷副總晨跑驟逝 同事震驚難過不已2019-09-29 13:21
報斷腳筋之仇斷他手掌 基警4小時內逮人送辦2019-09-29 12:56
酒醉男搭霸王車還罵警察三字經 6千和解卻半毛未付2019-09-28 18:37
載木小貨車驚竄烈火 國道火燒車幸未釀傷2019-09-28 18:19
影／長江漂來幽靈船經檢查安全無虞 下午進行拖船2019-09-29 10:21
糊塗司機吊臂忘了收 直接拉斷兩根電線桿嚇壞民眾2019-09-28 15:28
留言