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出席活動被辱罵 時力女議員黃捷今上午報案提告

2019-09-29 11:15聯合報 記者邱奕能╱即時報導

時代力量籍高雄市議員黃捷昨出席敬老活動時被民眾斥罵，她今上午到警分局報案，對這名疑似為韓粉的民眾提出告訴，並呼籲市長韓國瑜，不要嘴上說愛與包容，卻放任支持者，影響議員質詢。鳳山警方昨主動掌握狀況，查出涉及辱罵的3男1女，偵辦中。

黃捷今一早10點就到達鳳山警分局做筆錄，在半小時後就做完筆錄步出分局，現場還有1位從苓雅區到來的支持者，上前與他擁抱，並稱讚黃在市議會表現優良。該名支持者也說，當韓粉支持誰都可以，但不應該去攻擊別人。

黃捷表示，昨天在現場時，對方不斷越靠越近，並指著她的鼻子罵「垃圾」很多次，除了這件事外，服務處收到恐嚇信、「韓粉」衝到議會罵議員臭三八，這些事情已經嚴重影響到議員進行正常質詢。

黃捷說，若真希望高雄好，為何要對議員進行人身攻擊，何不針對市政做討論，這才是高雄多元城市的展現。今天她到警局提出告訴，不僅是警示，還要讓高雄回歸到議員質詢市長是天經地義。

被媒體問及如何向市長韓國瑜提出支持者行為一事，黃說，若韓市長要進行愛與包容訴求時，韓要先從約束支持者開始，而不是在造勢時候，用仇恨煽動社會。

媒體進一步詢問韓有辦法約制嗎？黃捷說，這應該反問韓市長有沒有心用正面的選舉，而不是他口口聲聲說無法約束支持者，卻又說愛與包容，放任支持者做出不理性行為。

至於昨天涉及辱罵的民眾，鳳山警方昨天獲訊後，主動介入偵辦，目前掌握3男1女情資，正積極蒐證中。

時代力量籍高雄市議員黃捷昨出席敬老活動時被民眾斥罵，她今上午到警分局報案，對這名...
時代力量籍高雄市議員黃捷昨出席敬老活動時被民眾斥罵，她今上午到警分局報案，對這名疑似為韓粉的民眾提出告訴。記者邱奕能／攝影
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時代力量籍高雄市議員黃捷昨出席敬老活動時被民眾斥罵，她今上午到警分局報案，對這名疑似為韓粉的民眾提出告訴。記者邱奕能／攝影
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黃捷韓國瑜時代力量

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