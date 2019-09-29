女子國道車輛故障、掉手機 暖警協助化解驚魂

2019-09-29 09:57 聯合報 記者 聯合報 記者 李京昇 ╱即時報導



雲林縣曾姓女子日前駕駛自小客車，行經台78線發現車子過熱便停路肩加水降溫，不慎將手機遺留外側護欄，她再繼續駕駛車輛故障，正要求救才發現手機不見，並逆向走路找手機，所幸在警方協助下，曾女才順利修好車返家。

曾女日前晚上7點多，從由國道1號轉台78線西行欲往虎尾鎮方向，行經台78線斗南系統交流道29.1公里處，發現車子水溫升高，接著把車停下加水降溫，卻不小心遺留手機在護欄上。

接著她再開2公里左右，車輛突然故障，讓她嚇得趕緊再停外側路肩，正當她想打電話求救，才想起手機似乎放在護欄上，曾女後來就逆向行走沿途找手機，許多駕駛看到曾女獨自在夜間行走，嚇出一身冷汗連忙報警。

斗南警察分局接獲報案後立即派遣多名警力前往搜尋，斗南派出所所長陳奎谷、警員劉雅純，後來在交流道28.1公里處發現曾女，並立即將曾女帶上車載離危險路段，同時協助曾女尋獲遺留手機。

最後也協助在曾女故障車後方警戒，並請道路救援將她的車輛送廠維修，曾女對於警方在她孤立無援時協助，讓她表達十分感謝。