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半套凹成全套還搶女5500元 奧客辯「惡作劇」吃9月徒刑

2019-09-29 09:27聯合報 記者陳宏睿╱即時報導

台中市沈姓男子去年底與一名女子約好在汽車旅館性交易，兩人原談妥進行半套性服務，未料沈卻執意進行全套性服務，女子配合後，沈又稱現金不夠，要女子載他取款，未料行經北區時，沈趁機搶走女子裝有5500元的皮包逃逸，女子大喊搶劫，有好心路人協助在警方到場前逮人，全案依搶奪罪移送後，沈辯稱是「惡作劇」，沒有搶奪犯意，台中地院不採信，判刑9月。

判決書指出，沈姓男子在去年11月12日下午1時許，談妥與一名女子以在北區某汽車旅館，以2小時3000元價格從事半套性交易，但沈到汽車旅館後，又壓迫女子提供全套性服務，時間還超過兩小時，讓女子十分不滿，未料二人完事後，沈又稱現金不夠，要女子載他外出取款，女子自認倒楣，再載沈外出。

兩人開車行經北區文昌東二街、北平路時，沈趁女子不注意，搶走女子裝有5500元現金的黑色皮包，跳車逃逸，女子下車高喊「搶劫」，途中兩名路人聽到，協助制伏沈，並等待警方到場，全案依搶奪罪送辦。

台中地院審理時，沈辯稱，已與女子談好性交易價格，女子又找理由加錢，還稱若不給要控告他性侵，他身上有足夠的錢可以給女子，但他不願意，因此找理由想要脫身，要女子載他外出，行經案發地點時，他想下車，但女子扣住他手機，他才拿走女子的皮包，只是想「惡作劇」造成女子困擾，沒有搶奪犯意。

合議庭認為，沈是壯年男子，不論體格或力氣都比女子大，沈若真認為加錢不合理，大可一走了之，不是女子可以強留，沈卻不直接離開，反而以找朋友借錢為由，坐女子車子四處遊蕩，更證實是沈不滿女子因超時且提供全套性服務後，要求加錢而心有不甘，伺機搶奪，且沈被逮時，手機就在身上，顯見手機被女子扣住，所以拿走女子皮包說法是卸責之詞。

一審合議庭審酌，沈不思循正途賺取金錢，萌不法所有之念，趁女子開車之際，搶奪皮包，侵害財產法益，且危害社會治安，沈犯後還狡辯卸責，否認犯行，沒有賠償女子，也沒達成和解，全案依搶奪罪，判刑9月，可上訴。

台中市沈姓男子去年底與女子在北區汽車旅館性交易後，佯稱沒錢，趁女子開車載他時，搶...
台中市沈姓男子去年底與女子在北區汽車旅館性交易後，佯稱沒錢，趁女子開車載他時，搶走女子皮包，台中地院依搶奪罪，判他9月徒刑。圖／報系資料照
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汽車旅館性交易搶劫

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