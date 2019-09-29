北漂30年卻遭高市警控占宿舍 他提告保住69萬

2019-09-29 07:36 聯合報 記者 聯合報 記者 林伯驊 ╱即時報導



高雄陳姓男子的父親任職高雄市警局時獲配發宿舍，不過父親過世12年後，市警局6年前卻指控仍設籍在該宿舍的他無權占有，要求遷出還屋，更強制執行69萬多元存款來抵扣這段期間的租金，但一、二審皆認定，陳因「北漂」未收到起訴狀及開庭通知，市警局提告的遷讓房屋案已撤銷更審中，應先返還這69萬元。可上訴。

陳姓男子提告主張，他父親曾任職高市警局、配有宿舍，但他1989年母親過世後就北上謀職，30年來始終住台北，父親於2002年過世後，他依然在台北開計程車為業，始終沒住宿舍內。

陳強調，高市警局以他設籍在該宿舍為由，提告他無權占有、訴請遷讓房屋，應歸還這段期間的租金，他因未住宿舍而沒收到相關起訴書狀、調解期日通知書等，無法及時提出答辯，但市警局更以遷讓房屋案判決書，來強制執行他的銀行存款69萬4875元。

陳說，遷讓房屋案由於「送達不合法」已撤銷原判發回更審，當時市警局強制執行的依據已經失效，所以69萬多元，也該全數返還。

高市警局辯稱，陳姓男子在1981年入住設籍、1996年7月變更為戶長，高市警局提起訴訟時，屋內都還有陳姓男子放置的物品，顯示仍占有、使用該宿舍，本來就該付占用期間的租金。

一審法官認為，高市警局提告遷讓房屋案件，去年3月確實被撤銷發回更審，所以已被廢棄的判決代表效力消失，高市警用這判決來聲請強制執行，也視為無效，判決要歸還69萬多元。