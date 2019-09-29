921地震造成位移 知名景觀餐廳遭控占用國有地判無罪

2019-09-29 00:00 聯合報 記者 聯合報 記者 胡蓬生 ╱即時報導



苗栗縣三義鄉、大湖鄉交界附近一家著名的景觀民宿餐廳，遭檢舉部分建築物、廣場占用國有林班地，檢警調查後依違反森林法將湯姓業者提起公訴，但苗栗地方法院審理後，認為台灣中部地區歷經921地震後，地形發生變動及位移，且業者當初興建時曾申請鑑界且取得建照、使照及建物保存登記等，難以認定有占用國有地犯意，判決業者無罪。

這家民宿餐廳位於130縣道附近，因擁有迷人的雲海景觀而知名，業者興建鐵皮屋、主體建築、廣場等遭檢舉有部分占用國有地，檢方偵查後，依106年新竹林管處、苗栗縣政府等單位提供的履勘資料、航照圖、土地複丈成果圖等證據，認為湯姓業者涉嫌占用國有地合計達1829平方公尺，涉嫌違反森林法、水土保持法，將他提起公訴。

法院審理時業者喊冤，強調民宿餐廳的建物是他父親88年間在私有土地合法申請建照興建，且依法取得使用執照，並未占用國有地，他也不清楚為何建物現在會被控占用國有地。

法官調閱歷年航照圖，以民國74年航照圖中的錐形塔狀建物為基準點，認為業者相關建物自始都在原有的私有地上，公訴人也未舉證本案建物有增建、擴建情形，難以認定湯姓業者和父親有占用國有地的犯行。