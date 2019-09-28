獨／替娃娃機「違建」障礙物 工程師台主涉賭博罪

2019-09-28 23:56 聯合報 記者 聯合報 記者 王駿杰 ╱即時報導



夾娃娃機店全面進攻鬧區，陳姓工程師看準商機，投資夾娃娃機店擔任台主，卻遭警方發現他張貼在機台中、需1730元才保證夾取的漫威公仔，實際市價僅有270元，有6倍價差，為增加夾取難度，陳還擅自改造機台，在機台洞口加裝麻將尺，未依規向新竹市府申請檢驗及評鑑分類，遭警方依涉嫌違反賭博罪、電子遊戲場業管理條例函辦。

經查，陳男沒有前科，他看準竹科附近一處集合式住宅區，研判該處靠近交通要道，又有大批竹科工程師租屋，上下班人潮眾多，屬超熱門地段，便出資投資一間娃娃機店，與業者簽約後擔任台主，希望能創造工作額外收入。

但是，警方和新竹市府產發處月前進行聯合稽查時，發現陳將機台改裝，且裡面的漫威公仔價格與機台對價取物不符，認定屬改裝無照機台，因此將陳傳喚到案。

警方發現，陳男放置在機台內的漫威公仔，網路售價僅270元，但陳卻在機台內張貼該公仔需保證夾取的金額為1730元，前後竟有6倍價差，此外，陳疑為了增加夾取難度，還擅自修改機台，於洞口加裝麻將尺，以異物阻擋漫威公仔掉入洞口。

陳男到案後坦承修改機台，他向警方解釋，當初和娃娃機店業者簽約時，對方有提醒台主不可縮小洞口，影響民眾夾取，在這種情況下，洞口擋版是消耗品，他才會藉此補強，並未影響民眾權益。