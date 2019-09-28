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獨／替娃娃機「違建」障礙物 工程師台主涉賭博罪

2019-09-28 23:56聯合報 記者王駿杰╱即時報導

夾娃娃機店全面進攻鬧區，陳姓工程師看準商機，投資夾娃娃機店擔任台主，卻遭警方發現他張貼在機台中、需1730元才保證夾取的漫威公仔，實際市價僅有270元，有6倍價差，為增加夾取難度，陳還擅自改造機台，在機台洞口加裝麻將尺，未依規向新竹市府申請檢驗及評鑑分類，遭警方依涉嫌違反賭博罪、電子遊戲場業管理條例函辦。

經查，陳男沒有前科，他看準竹科附近一處集合式住宅區，研判該處靠近交通要道，又有大批竹科工程師租屋，上下班人潮眾多，屬超熱門地段，便出資投資一間娃娃機店，與業者簽約後擔任台主，希望能創造工作額外收入。

但是，警方和新竹市府產發處月前進行聯合稽查時，發現陳將機台改裝，且裡面的漫威公仔價格與機台對價取物不符，認定屬改裝無照機台，因此將陳傳喚到案。

警方發現，陳男放置在機台內的漫威公仔，網路售價僅270元，但陳卻在機台內張貼該公仔需保證夾取的金額為1730元，前後竟有6倍價差，此外，陳疑為了增加夾取難度，還擅自修改機台，於洞口加裝麻將尺，以異物阻擋漫威公仔掉入洞口。

陳男到案後坦承修改機台，他向警方解釋，當初和娃娃機店業者簽約時，對方有提醒台主不可縮小洞口，影響民眾夾取，在這種情況下，洞口擋版是消耗品，他才會藉此補強，並未影響民眾權益。

關於漫威公仔價格部分，陳男說，機台內陳列商品價值從新台幣400元到1300元不等，因成本考量才會將保證夾取金額設定為1730元，另外商品購買時的價格，至今也會有落差。陳說，他擔任台主至今僅半年，扣除成本與租金每個月才獲利約1千元，實在不知道會因此觸法。

陳姓工程師遭警方發現他張貼在機台中、需1730元才保證夾取的漫威公仔，實際市價僅...
陳姓工程師遭警方發現他張貼在機台中、需1730元才保證夾取的漫威公仔，實際市價僅有270元，有6倍價差，為增加夾取難度，陳還擅自改造機台，在機台洞口加裝麻將尺。示意圖，與新聞內容無關。記者王駿杰／攝影
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新竹麻將夾娃娃機

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